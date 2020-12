Dexbach stellt Einheitsliste auf

Kandidieren für den nächsten Ortsbeirat in Dexbach (von links): Rüdiger Belz, Bettina Schneider, Stephan Inerle und Solveig Dersch. Foto: Cornelia Belz

DEXBACH STELLT EINHEITSLISTE „BLD“ AUF ORTSVORSTEHER RÜDIGER BELZ UND WEITERE BÜRGER WOLLEN SICH WEITER IN DEM BIEDENKOPFER STADTTEIL ENGAGIEREN BIEDENKOPF-DEXBACH (RED)/DER ORTSBEIRAT DEXBACH HATTE DAZU AUFGERUFEN, IN EINER BÜRGERVERSAMMLUNG EINE GEMEINS - Biedenkopf-Dexbach (red). Der Ortsbeirat Dexbach hatte dazu aufgerufen, in einer Bürgerversammlung eine Gemeinschafts- beziehungsweise Einheitsliste anlässlich der Kommunalwahl im März 2021 zu gründen.

In der jüngsten Versammlung des Gremiums wurde dies nun umgesetzt. Man einigte sich auf den Namen "Bürgerliste Dexbach (BLD)". Im Anschluss konnten sich alle Interessierten als Kandidat für die Ortsbeiratswahl 2021 aufstellen lassen. Für den Ortsbeirat des Biedenkopfer Stadtteils kandidieren demnach Ortsvorsteher Rüdiger Belz, der sich nach seiner ersten Amtszeit gerne weiter im Ortsbeirat engagieren möchte.

Des Weiteren stehen auf der Liste: Solveig Dersch, die in den letzten fünf Jahren als Stellvertreterin des Ortsvorstehers aktiv war, Stephan Inerle, der Stadtverordneter vom BB ist und Bettina Schneider, die sich gerne auch als Nachrückerin bereithält. Der amtierende Ortsvorsteher Rüdiger Belz äußerte sich im Anschluss zufrieden, dass man jetzt und auch zukünftig eine gemeinsame Liste habe, auf der sich alle aufstellen lassen können, unabhängig von Partei oder Wählergruppe. Denn im Vordergrund sollte seines Erachtens stehen, dass der Ortsbeirat die Belange und Bedürfnisse der Bürger des Biedenkopfer Stadtteils vertrete und die Gemeinschaft fördere.