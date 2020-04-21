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Dienstag, 21.04.2020 - 11:00
2 min

Diakonisches Werk gestaltet Begegnungsstätte in Biedenkopf neu

Die Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werks in der Bachgrundstraße in Biedenkopf muss während der Corona-Krise geschlossen bleiben. Doch in den Räumen tut sich was

Von Sascha Valentin
Die Fassade wurde bereits saniert. Nach der Gestaltung des Außengeländes soll der Haupteingang der Begegnungsstätte auf die Straßenseite verlegt werden. Foto: Sascha Valentin

Die Fassade wurde bereits saniert. Nach der Gestaltung des Außengeländes soll der Haupteingang der Begegnungsstätte auf die Straßenseite verlegt werden. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die Fassade wurde bereits saniert. Nach der Gestaltung des Außengeländes soll der Haupteingang der Begegnungsstätte auf die Straßenseite verlegt werden. Foto: Sascha Valentin

Die Fassade wurde bereits saniert. Nach der Gestaltung des Außengeländes soll der Haupteingang der Begegnungsstätte auf die Straßenseite verlegt werden. Foto: Sascha Valentin

In den Räumen wurde ein neuer, freundlicherer Boden verlegt. Zudem gibt es nun einen großen Smart TV, auf dem Bilder gezeigt und der auch für Vorträge genutzt werden kann. Foto: Sascha Valentin

In den Räumen wurde ein neuer, freundlicherer Boden verlegt. Zudem gibt es nun einen großen Smart TV, auf dem Bilder gezeigt und der auch für Vorträge genutzt werden kann. Foto: Sascha Valentin

Ebenfalls neu: Die Begegnungsstätte verfügt nun über eine eigene Küche. Foto: Sascha Valentin

Ebenfalls neu: Die Begegnungsstätte verfügt nun über eine eigene Küche. Foto: Sascha Valentin

Im Zuge des Umbaus wurde auch eine neue, behindertengerechte Toilette angelegt. Foto: Sascha Valentin

Im Zuge des Umbaus wurde auch eine neue, behindertengerechte Toilette angelegt. Foto: Sascha Valentin

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