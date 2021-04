Die Biedenkopfer müssen 2021 erneut ohne Behelfsbrücken über die Lahn auskommen

Jetzt teilen:

Die Biedenkopfer müssen voraussichtlich auch in diesem Jahr ohne die beiden Behelfsbrücken an der Bleiche und hinter der Lahntalschule auskommen. Das teilt die Biedenkopfer Stadtverwaltung mit. In der Vergangenheit hatte das Technische Hilfswerk (THW) Biedenkopf die beiden Fußgängerbrücken über die Lahn im Frühjahr auf- und im Herbst wieder abgebaut. Das THW hatte diese Arbeiten im Rahmen einer freiwilligen Ausbildungsmaßnahme erledigt. Nun hat das THW der Stadt aber mitgeteilt, dass es im Moment aufgrund der Corona-Krise nur zwingend notwendige Einsätze erfüllen kann. Schon im vergangenen Jahr konnte das THW die Behelfsbrücken pandemiebedingt nicht aufbauen. Ob und wann der Aufbau einer oder beiden Brücken in diesem Jahr noch erfolgen kann, ist derzeit offen. Die Stadt bedauert das. "Die Umstände, die dazu führen, können wir jedoch leider nicht beeinflussen." Archivfoto: Sascha Valentin