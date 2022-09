"Die Hochzeit des Figaro" als Marionettenspiel

Das Marionettentheater Schartenhof feiert seinen 25. Geburtstag und bringt Mozarts " Figaro" auf die Bühne. Foto: Katharina Zürcher

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN - Mehr als zwei Jahre ist es her, dass in Eckelshausen die kleinen Darsteller des Marionettentheaters Schartenhof einen großen Auftritt hatten: Es war Februar 2020 und als Einstimmung auf den Karneval gab man "Die Fledermaus" von Johann Strauß.

Kurze Zeit später folgten Lockdowns und Einschränkungen, sodass an Aufführungen in der Fachwerkscheune des über 300 Jahre alten Schartenhofs lange Zeit nicht zu denken war. Nun melden sich die Puppenspieler zurück und freuen sich darauf, ihr Publikum wieder mit der Kunst des Marionettenspiels verzaubern zu dürfen.

Arbeit beginnt 1997 mit "Bastien und Bastienne"

Auch sonst stehen die Vorstellungen unter besonderen Vorzeichen: 1997, also vor 25 Jahren, hatte "Bastien und Bastienne" als erste Marionettenoper im Schartenhof Premiere. Unter Leitung des Regisseur-Ehepaars Max und Traudl Wichtl aus Wien etablierte sich das Theater über die Grenzen der Region hinaus als Kulturinstitution, absolvierte Gastspiele in Italien, Österreich und der Schweiz und erarbeitete elf aufwendige Inszenierungen, bis hin zu Carl Maria von Webers "Freischütz".

Nach dem Tod von Katharina Zürcher (2017) und Max Wichtl (2019) hat das Theater im Jahr 2022 mit seiner künstlerischen Leitfigur und Puppenmacherin Annemarie Gottfried ein weiteres Gründungsmitglied verloren. Durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach Corona möchten die Puppenspieler nun ein Zeichen setzen, dass sie deren Arbeit fortführen.

Die Oper "Die Hochzeit des Figaro" in der Fassung für Marionetten lebt - neben Mozarts Musik - von seiner turbulenten Handlung und dem humorvollen Text von Lorenzo da Ponte. Durch Intrigen, Eifersüchteleien und Verwirrungen führen Mut und Treue zu einem versöhnlichen Ende - romantische Augenblicke und reichlich Situationskomik inbegriffen. "Die von Annemarie Gottfried charaktervoll gestalteten Figuren tun ein Übriges und lassen die etwa zwei Stunden Spieldauer wie im Flug vergehen", versprechen die Puppenspieler.

TICKETS UND PREISE Reservierungen für alle drei Vorstellungen sind bei den Eckelshausener Musiktagen unter Telefon 06461-7019724 oder per E-Mail an info@eckelshausener-

musiktage.de oder möglich. Preise: Erwachsene zahlen 20 Euro; Karten für Schüler und Studierende kosten 12 Euro. Weitere Informationen: www.schartenhof.de/marionetten.

Die Fäden der Marionetten haben die Puppenspieler Evelyn Bamberger, Susanne Brunner, Alexander Fahima, Samuel Kempkes, Gaiane Leiser-Bdoian, Andreas Schubert und Mareile Zürcher im "Figaro" unter Kontrolle. Dazu kommen zahlreiche Szenenwechsel, die mit Hilfe von Drehbühne, aufwendig bemalten Kulissen und Lichteffekten schnell und reibungslos ablaufen müssen; das alles erfordert Konzentration und Körpereinsatz.

Wer den "Figaro" auf der kleinsten Opernbühne Hessens miterleben will, sollte sich am besten im Voraus Karten sichern. Die Vorstellungen finden am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr und um 17 Uhr im Schartenhof in Eckelshausen (Obere Bergstraße 12) statt.