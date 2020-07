"Die Kunst nicht sterben lassen"

Das Gehöft selbst ist schon über 330 Jahre alt. Aber der Schartenhof als Kulturzentrum feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Foto: Sascha Valentin

Mareile Zürcher tritt in die Fußstapfen ihrer Großmutter und hat die Jubiläumsausstellung federführend organisiert. Auch der Künstler Dmitrij Schurbin, dessen Bild sie hier betrachtet, wird am Sonntag in Eckelshausen vor Ort sein. Foto: Sascha Valentin