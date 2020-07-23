Donnerstag, 23.07.2020 - 18:00
4 min
"Die Kunst nicht sterben lassen"
Von Sascha Valentin
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JUBILÄUM
Die Ausstellung "50 Jahre Kunst und Kultur aus dem Schartenhof" wird am Sonntag, 26. Juli, um 16 Uhr eröffnet. Unter Beachtung des Hygienekonzepts können sich die Besucher frei in den Gebäuden des Hofes bewegen und die Gemälde und Skulpturen betrachten.
Zu sehen sind Werke von zehn Künstlern, die während des vergangenen halben Jahrhunderts im Schartenhof ausgestellt haben. Zudem wird es eine musikalische Untermalung der Vernissage geben.
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