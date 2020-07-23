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Donnerstag, 23.07.2020 - 18:00
4 min

"Die Kunst nicht sterben lassen"

Seit 50 Jahren gibt Annemarie Gottfried im Schartenhof in Biedenkopf-Eckelshausen der Kultur ein Forum. Jubiläumsausstellung startet am Sonntag.

Von Sascha Valentin
Das Gehöft selbst ist schon über 330 Jahre alt. Aber der Schartenhof als Kulturzentrum feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Das Gehöft selbst ist schon über 330 Jahre alt. Aber der Schartenhof als Kulturzentrum feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Foto: Sascha Valentin

Das Gehöft selbst ist schon über 330 Jahre alt. Aber der Schartenhof als Kulturzentrum feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Foto: Sascha Valentin

Annemarie Gottfrieds Traum war es immer, der Kultur Raum zur Entfaltung zu geben. Nun warnt sie davor, die Kunst weiter zu pflegen und nicht verkommen zu lassen. Foto: Sascha Valentin

Annemarie Gottfrieds Traum war es immer, der Kultur Raum zur Entfaltung zu geben. Nun warnt sie davor, die Kunst weiter zu pflegen und nicht verkommen zu lassen. Foto: Sascha Valentin

Mareile Zürcher tritt in die Fußstapfen ihrer Großmutter und hat die Jubiläumsausstellung federführend organisiert. Auch der Künstler Dmitrij Schurbin, dessen Bild sie hier betrachtet, wird am Sonntag in Eckelshausen vor Ort sein. Foto: Sascha Valentin

Mareile Zürcher tritt in die Fußstapfen ihrer Großmutter und hat die Jubiläumsausstellung federführend organisiert. Auch der Künstler Dmitrij Schurbin, dessen Bild sie hier betrachtet, wird am Sonntag in Eckelshausen vor Ort sein. Foto: Sascha Valentin

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JUBILÄUM

Die Ausstellung "50 Jahre Kunst und Kultur aus dem Schartenhof" wird am Sonntag, 26. Juli, um 16 Uhr eröffnet. Unter Beachtung des Hygienekonzepts können sich die Besucher frei in den Gebäuden des Hofes bewegen und die Gemälde und Skulpturen betrachten.

Zu sehen sind Werke von zehn Künstlern, die während des vergangenen halben Jahrhunderts im Schartenhof ausgestellt haben. Zudem wird es eine musikalische Untermalung der Vernissage geben.

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