Mittwoch, 22.04.2020 - 16:00
4 min
Die Menschen spenden im Hinterland weiterhin Blut
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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BLUTSPENDEN WERDEN NICHT AUF COVID-19 GETESTET
Blutspenden werden standardmäßig auf Erkrankungen wie HIV und Hepatitis getestet. Auf das neue Virus Covid-19 werden Blutspenden aber nicht untersucht.
Der DRK-Blutspendedienst Baden Württemberg-Hessen teilt dazu mit: Dem Robert-Koch-Institut zufolge sei eine Übertragung durch Blut derzeit nicht anzunehmen, weil das Coronavirus bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar sei.
Weitere Informationen im Internet auf www.blutspende.de
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