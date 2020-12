3 min

Die Samburu-Frauen können in jetzt in zwei Gewächshäusern Gemüse anbauen

Trotz Corona laufen die Projekte der SamburuHilfe in Nordkenia weiter. Im kommenden Jahr will der Verein mehrere Klassenräume in einer Grundschule sanieren.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf