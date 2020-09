Diebe klauen in Biedenkopf eine Tonne Metallspäne

Auf Messing hatten es Diebe in Biedenkopf abgesehen. Symbolfoto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Biedenkopf (red). Auf Messing hatten es Diebe in Biedenkopf abgesehen. Bei einer Firma in der Ludwig-Grebe-Straße wurden sie fündig und stahlen zwischen 800 Kilo und einer Tonne des wertvollen Metalls - in Form von Spänen. Der Schrottpreis für Messing bewegt sich aktuell bei rund 3,50 Euro pro Kilogramm. Laut Polizeimeldung muss die schwere Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag, 5. September, Zugang zu der Firma und brachen anschließend einen mit Messingspänen gefüllten Container auf.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in der Nacht im Bereich des Firmengeländes verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21- 40 60.