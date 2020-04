Diebe tauschen Kennzeichen aus

Laut Polizei hängen ein Autodiebstahl in Biedenkopf und ein geklautes Kennzeichen in Sterzhausen definitiv zusammen. Foto: Archiv

Biedenkopf/Lahntal (red). Laut Polizei hängen ein Autodiebstahl in Biedenkopf und ein geklautes Kennzeichen in Sterzhausen definitiv zusammen. Das Nummernschild eines in Biedenkopf gestohlenen Range Rover Sport befand sich später an dem Ford Fiesta in dem Lahntaler Ortsteil. "Das Kennzeichen des Fords fehlt und könnte sich an dem Range Rover befinden", heißt es in der Polizeimeldung.

Die Fahndung nach dem Auto im Wert von mindestens 15 000 Euro verlief bislang erfolglos. Die Kripo bittet um Hinweise zu dem schwarzen Range Rover Sport. Das Auto stand zur Zeit des Diebstahls zwischen 21 Uhr am Donnerstag, 9. April, und 12.50 Uhr am Freitag, 10. April, auf einem Parkplatz in der Hatzfelder Straße.

An dem Wagen befand sich zu dieser Zeit auf der hinteren linken Tür eine 50 mal 20 Zentimeter große Magnettafel mit der Aufschrift "Hinterländer Braustube". Markant sind zudem zwei Aufkleber eines Motorrad-Clubs und einer Motorrad-Marke auf dem Kofferraumdeckel. Der Ford Fiesta parkte in Sterzhausen in der Michelbacher Straße. Der oder die Autodiebe tauschten die Kennzeichen regelrecht aus. Sie montierten an dem Fiesta das Kennzeichen des Range Rovers.

Demnach könnte sich derzeit an dem Range Rover das Marburger Kennzeichen des Fords mit dem Mittelbuchstaben "E" und einer vierstelligen Ziffer befinden, vermutet die Polizei. Außerdem lagen im Auto diverse Gegenstände, die der oder die Täter eventuell entsorgt haben.

Dabei handelt es sich unter anderem um einen roten Koffer, eine gelbe Arbeitsjacke, eine Motorradscheibe und ein "Geronimo" Pullover.

Die Polizei fragt: Wer hat den Range Rover ab Donnerstag, 9. April, 21 Uhr, gesehen, und wer kann Hinweise zum jetzigen Standort geben? Wo sind die beschriebenen Gegenstände aus dem Auto?

Wer das Fahrzeug oder die Gegenstände sichtet, wird aus Gründen der Spurensicherung dringend darum gebeten, nichts anzufassen und sofort die Polizei zu benachrichtigen.

Hinweise an die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.