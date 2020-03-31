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Dienstag, 31.03.2020 - 05:00
3 min

Dr. Romesh Sharma gibt Praxis in Biedenkopf ab

Nach 18 Jahren gibt der gebürtige Inder Dr. Romesh Sharma (64) seine Praxis in Biedenkopf auf. Auch sein Nachfolger hat seine Wurzeln im Ausland: Dr. Mikhail Kloizner (50) wurde in Russland geboren.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Dr. Mikhail Kloizner (r.) übernimmt die Praxis von Dr. Romesh Sharma. A. Cornelia Bönnigshausen freut sich über die Nachfolgeregelung. Foto: Hartmut Bünger

Dr. Mikhail Kloizner (r.) übernimmt die Praxis von Dr. Romesh Sharma. A. Cornelia Bönnigshausen freut sich über die Nachfolgeregelung. Foto: Hartmut Bünger

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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