DRK Biedenkopf impft auch Führungskräfte

Die Coronavirus-Impfverordnung regelt in den Paragrafen 1 bis 4, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. Sie unterscheidet zwischen Anspruchsberechtigten höchster, erhöhter und hoher Priorität.

Derzeit werden Menschen mit höchster Priorität geimpft. Dazu gehören:

Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben;

Personen, die in Pflegeheimen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind;

Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen;

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Ansteckungsrisiko tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten erfolgen;

Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit Corona besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.