DRK in Biedenkopf sucht Therapiehunde

BIEDENKOPF - Der DRK-Kreisverband Biedenkopf weiß, wie wichtig, es für alte Menschen ist, Körperkontakt zu Tieren zu spüren und sie zu beobachten und sucht aus diesem Grund Hundebesitzer, die mit ihrem Vierbeiner eine Ausbildung zum Therapiehundeteam absolvieren möchten.

"Manchmal geschehen in Seniorenzentren dank der Vierbeiner Dinge, die niemand für möglich gehalten hätte", berichtet auch Monika Entrop aus Breidenbach, die die Therapiehundeteamausbildung beim DRK-Landesverband Hessen leitet: "Ich arbeitete mit zwei Hündinnen der gleichen Rasse, die sich sehr ähnlich sahen. Die ältere Hündin Djula besuchte meistens mit mir eine Gruppe von dementen Bewohnern in einem Seniorenheim. Ein älterer Herr saß dort meistens in seinem Pflegestuhl, wippte mit den Füßen und reagierte selten auf meinen Besuch. Als ich das erste Mal mit meiner jungen Hündin in diese Gruppe kam, richtete der Senior sich auf, schaute zu uns und sagte, dies ist nicht mein Hund'."Der alte Herr hatte in seiner ganzen Zeit im Heim kaum ein Wort gesprochen. Die Unterschiede zwischen den beiden Hunden nahm er wahr.

Natürlich ist nicht jeder Hund dafür geeignet, um in ein Seniorenzentrum zu gehen, in dem Menschen pflegebedürftig sind und ad hoc reagieren. Ein Therapiehund sollte weder ängstlich noch aggressiv, dafür aber freundlich und menschenbezogen sein und eine enge Bindung zu seinem Hundeführer haben.

Natürlich gibt es in den beiden Seniorenzentren in Biedenkopf und Wallau strenge Hygienevorschriften und auch regelmäßige Besuche beim Tierarzt gehören zur Aufgabe des Hundebesitzers.

Der Hundehalter sowie der Vierbeiner müssen über eine Haftpflichtversicherung verfügen, ein Rotkreuz-Einführungsseminar absolvieren sowie einen Erste-Hilfe-Kurs bestanden haben, der nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf. Der DRK-Kreisverband Biedenkopf ist bei diesen Seminaren gerne zwecks Terminen behilflich.

Der Kreisverband übernimmt die Gebühren für die "Ausbildung zum Therapiehundeteam beim DRK-Landesverband", wobei die Teilnehmer sich verpflichten, drei Jahre lang mindestens einmal im Monat für zwei Stunden eines seiner Seniorenzentren, DRK-Seniorenzentrum Lahnaue in Biedenkopf oder DRK Seniorenzentrum Wallau in Biedenkopf-Wallau, zu besuchen.

Es wird nicht nur ein Team gesucht, sondern bis zu fünf. Der Eignungstest findet am 30. Oktober im Dillkreis statt, die Theorie erfolgt im kommenden Jahr als reine Online-Ausbildung am 14./15. Januar, 28. / 29. Januar, 11. / 12. Februar und 25. / 26. Februar. Die Praxistage finden am 7. und 8. Mai ebenfalls finden im Dillkreis statt. Die Prüfung findet am 25. und 26. Juni statt, wobei der Veranstaltungsort noch offen ist.

Wichtig ist, dass die Bewerber an allen Terminen Zeit haben.

Auf der Webseite www.drk-biedenkopf.de gibt es alle Infos zu Voraussetzungen und der Ausbildung. Hier findet man auch ein PDF, welches man ausgefüllt an den DRK Kreisverband Biedenkopf senden muss, um sich quasi für den Eignungstest am 30. Oktober zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 18. August.