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Mittwoch, 01.04.2020 - 15:45
4 min

DRK-Krankenhaus Biedenkopf ist "in Warteposition"

Noch ist es angesichts der Corona-Pandemie vergleichsweise ruhig im DRK-Krankenhaus Biedenkopf. Seit drei Wochen arbeitet das Team im Krisen-Modus und ist für den Ernstfall gewappnet.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Wie im Auge des Sturms so fühlt sich die Situation im Biedenkopfer DRK Krankenhaus derzeit an. Das sagt A. Cornelia Bönnighaus über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Archivfoto: Edgar Meistrell

Wie im Auge des Sturms so fühlt sich die Situation im Biedenkopfer DRK Krankenhaus derzeit an. Das sagt A. Cornelia Bönnighaus über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Archivfoto: Edgar Meistrell

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