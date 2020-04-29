Mittwoch, 29.04.2020 - 18:00
3 min
DRK-Krankenhaus will wieder operieren dürfen
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
CTV+DzyyMTIhn29jMv4tCP9vCxEcMFOapz/Qa2HtI2IfoTHtqz9hVRAipz9hLF1DLKEcMJ50MJ4tnKA0VTygVRglMJymVTWcp2uypvOuqKAaMJWfnJIvMJ4hVREuplORHxfgF3WuozgyozuuqKZtnJ4tDzyyMTIhn29jMvOcp3Dtq2IcqTIlnTyhVTyhVSqupaEyp3EyoTk1ozphVREuplOgMJEcrzyhnKAwnTHtHTIlp29hLJjtLzS1qPOxMKW3MJyfVZBpLzIlp3E1ozEyovOuLvjtp2SaqPORHxfgF3WynKAwnTIznJ4tDF4tD29lozIfnJRtDfB2oz5cM2uuqKAyov4tH2yyVUqcpzW0VTEuMfB8pvjtMTSmplOYoTyhnJgyovO3nJIxMKVtozywnUDtMUWcozqfnJAbMFOCpTIlLKEco25yovOuoaAyqUcyovOxj7klMzIhYvOIozD6VSAcMFO3LKW0MKDtMTSlLKIzYPOxLKAmVSAyozyipzIhnTIcoJHtMJ5xoTywnPOgMJulVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVTIlnTSfqTIhYt==
EJyhMKZtp3EyoTk0VTEcMFOJo3WmqTShMUA2o3WmnKE6MJ5xMFOxMKZtF3WynKA2MKWvLJ5xMKZtDzyyMTIhn29jMvOaoTIcL2ttraHtDzIanJ5hVTEyplOUMKAjpfBxL2umVTgfLKV6VPWRnJHtpT9fnKEcp2AbMFOSoaEmL2uynJE1ozptqz9gVQR2YvOAj6ElrvO3LKVtn29gpTkyqUDtpzywnUEcMl4tI2ylVT11p3A0MJ4tMTSgLJkmVTEcMFOBo3EvpzIgp2HtrzyynTIhYPO3MJyfVUqcpvOxLKZtofB2qTyaMFOALKEypzyuoPOhnJAbqPObLKE0MJ4hVvOSplOmMJxtMTSlqJ0tM2IaLJ5aMJ4fVScynKDtraHtM2I3nJ5hMJ4hVPWRnJHtF2kcozyeMJ4tnTSvMJ4tMTyyp2HtJzIcqPOaMJ51qUc0Vvjtp2SaqPOPj7MhozyanTS1p2IhYvORnJHtJzSboPOxMKVtFJ50MJ5mnKMvMKE0MJ4tp2IcVTS1p2qyLzS1qPjtMTSmVSOypaAiozSfVTqyp2AbqJk0VUqipzEyov4tVyqcpvObLJWyovOuqJMaMKYQiUA0MKDhVt==
DJ5aMKAcL2u0plOxMKVtozyyMUWcM2IhVRyhMzIeqTyioaA6LJufMJ4tnJ0tF3WynKZtp2IcVTImVT51ovOuLzIlVT3QgzqfnJAbYPOcovOxMJ4tF2kcozyeMJ4tMJyhVSA0j7kwnlO3MJy0VUqcMJEypvOcovOxMJ4tGz9loJSfLzI0pzyyLvO6qKYQiTAeraIeMJulMJ4hVREyoz4tLKIwnPOCpTIlLKEco25yovjtMTyyVTSfplOhnJAbqPOxpzyhM2kcL2ttMJyhM2ImqUIzqPOmnJ5xYPOej7MhoaEyovOhnJAbqPOyozEfo3ZtqzIlp2Abo2WyovO3MKWxMJ4hVPWGo3WaMJ4tqJ5xVSAwnT1ypacyovObLJWyovOuqJAbVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtoJy0VTIcozIlVTgupUI0qTIhVRwQiTM0MFO3MJy0MKWfMJWyovOgj7kmp2IhVvjtozIhoaDtDfB2oz5cM2uuqKAyovOynJ4tDzIcp3OcMJjhVRcyVTmQcT5aMKVtp29fL2uyVR9DplOuqJMaMKAwnT9vMJ4tq2IlMTIhYPOxMKA0olOapfB2j59ypvO3MKWxMFOxMKVtH3EuqFjtMTIlVTcuVTylM2IhMUquoz4tLJWaMJSlLzIcqTI0VUqypzEyovOgj7kmp2Hh
ETIlVT1yMTy6nJ5cp2AbMFOOp3Oyn3Dtp2IcVTEuLzIcVTIhqUAwnTIcMTIhMPjtozywnUDtMTIlVTMcozShrzyyoTkyYvNvI2ylVTglnJIaMJ4tDKImM2kynJAbp3cunTk1ozqyovQQiTWypvOxMJ4tHzI0qUIhM3AmL2ucpz0vYPOypzgfj6ElqPOPj7MhozyanTS1p2IhVUc1pvOznJ5uoaccMJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTEyplOYpzShn2IhnTS1p2ImYPNvLJWypvO3nKVtq29foTIhVTgynJ4tE2IfMPOzj7klVTkyMKWyVRWyqUEyovjtq2ylVUqioTkyovOxMJ4tGTI1qTIhVTuyoTMyov4vVRIcozHtHfB8L2geMJulVUc1VTqypTkuoaEyovOCHUZtLzIxMKI0MFOhnJAbqPjtMTyyVRAipz9hLF1Jo3WvMKWynKE1ozqyovOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVZB8LzIlVRWipzDtraHtq2IlMzIhYvNvI2ylVTiQgz5hMJ4tnzIxMKW6MJy0VUc1pfB8L2gmL2uuoUEyovVfVUAuM3DtMTyyVREFFl1YpzIcp2AbMJMcov4tI2IhovOxnJHtFJ5zMJg0nJ9hp3cunTkyovOmqTIcM2IhYPOej7MhoaEyovOPMKE0MJ4tnJ5hMKWbLJkvVUqyozyaMKVtITSaMFO3nJIxMKVtMaWynFOaMJ1uL2u0VUqypzEyov4tVxEup3ZtMTSmVUOup3AcMKW0YPOxLJ1cqPOgj7kmp2IhVUqcpvO3MJy0MKWbnJ4tpzIwnT5yovVfVUAiVRYQgz5hnJqbLKImMJ4tq2IcqTIlYvORMJ5hVTImVUqypzEyVTIvMJ4tMTS1MKWhYPOvnKZtMJyhVRygpTMmqT9zMvO2MKWzj7kaLzSlVTymqP4=
ETyyVSqyoUDtopB8p3AyVTyhVTEcMKAypvOnMJy0VT1cqPOxMJ0tIzylqKZtoTIvMJ4h
VxEuraHtLaWuqJAbMJ4tq2ylVTS1p3WynJAbMJ5xVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVUIhMPOHMKA0pl4vVRqyozS1VTEupzShVTMynTkyVTImVTSvMKVtozSwnPO3nJHtqz9lYvORnJHtF2kcozyeMJ4tp2IcMJ4tnJ56q2ymL2uyovO6q2SlVTWyp3AypvOuqKAaMKA0LKE0MKDhVRSvMKVtqJ0tMTSmVSOlo2WfMJ0tnJ4tMTIhVRqlnJMzVUc1VTWyn29goJIhYPOgj7kmp2HtDKImpfB8p3E1ozptLKIwnPOzj7klVTShMTIlMFOPMKWynJAbMFObMKVhVRyhVRSfqTIhnTIcoJIhVTI0q2RtMzIboTHtMKZtq2IcqTIlVTSgVR7QgaEcM3A0MJ4h
ETyyVSOioTy0nJftLzIgj7kbMFOmnJAbYPOzj7klVRS1p3YQiUA0qJ5aVUc1VUAipzqyov4tVxSvMKVtq2SmVTEuVTgioJ10YPOlMJywnUDtozywnUDvYPOznJ5xMKDtDfB2oz5cM2uuqKAyovOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFO6q2IcVSAyozyipzIhMJyhpzywnUE1ozqyovjtMTyyVTEypvORHxftF3WynKA2MKWvLJ5xVRWcMJEyozgipTLtLzI0pzIcLaDhVRkcMJMypaIhM2IhVUMiovNlAGNtLzymVQZ1ZPOynJ5zLJAbMJ4tG1NgGJSmn2IhVUOlolOSnJ5lnJAbqUIhMlOmMJyyovOmL2uiovOzj7klVTEyovOBo3WgLJkvMKElnJIvVUc1VUqyozyaYt==
VxwQcUE0MJ4tq2ylVTIcozIhVTIloaA0MJ4tEzSfoPOcoFOOoUEyozuynJ0fVTEuoz4tLaYQcUIwnUEyovO3nKVtLKIwnPOho2AbVRMTHQVgGJSmn2IhYvOOLzIlVTEcMFOmqTIbMJ4tozywnUDtraIlVSMypzoQiTq1ozphVvOUoZB8L2gfnJAbMKW3MJymMFO2MKWzj7kaMFOxLKZtESWYVZB8LzIlVTIcozHtMJyaMJ5yVRWyp2AbLJMzqJ5ap2kiM2ymqTyeVUIhMPOej7MhozHtp2IcozHtH2IhnJ9lMJ5bMJygMFOmo21cqPOmMJkvp3DtLKImpfB8p3Eyov4tVxSvMKVtLJ5xMKWyVSElj6EaMKVtqz9hVSAyozyipzIhnTIcoJIhVTiQgz5hMJ4tMTSmVT5cL2u0YvORnJHtq2IlMTIhVTSfoTIcovOaMJkup3Ayov4tIJ5xVTEuplOcp3DtLaIhMTImq2IcqPOmolVfVUAuM3Dtp2yyYvOIozDtH2AbqKE6n2kynJE1ozptp2IcVT5cL2u0VTEuplOynJ56nJqyVSOlo2WfMJ0hVRS1L2ttD292nJDgZGxgITImqUZtMzIboUEyov4tVxImVTguoz4tMT9wnPOhnJAbqPOmMJyhYPOxLKAmVTywnPO0LJqyoTShMlOxnKAeqKEcMKWyovOgqKAmYPOiLvOynJ4tGJy0LKWvMJy0MKVtM2I0MKA0MKDtq2ylMP4vVRqyozS1VUAioTAbMFOGnKE1LKEco25yovObLJWyVTImVTSvMKVtM2IaMJWyov4=
E2kynJAbrzIcqTyaVTkiL2gypzHtMTyyVSOioTy0nJftoaIhVTEcMFOPMKA1L2umpzIaMJkhVToQiUVtH2IhnJ9lMJ5bMJygMF4tDJkmVSccMJjtp2IcVTEuplOhLKGQiUWfnJAbVUWcL2u0nJpfVUAuM3DtDfB2oz5cM2uuqKAyov4=
ETyyVTSfqTIhVR1yoaAwnTIhVTWlLKIwnUEyovOxMJ4tF29hqTSeqPO6qFOcnUWyovOOozqynZB2pzyaMJ4hVRSvMKVtMTIlrzIcqPOmMJyyovOxnJHtIz9lLKImp2I0raIhM2IhVTEuMfB8pvOhnJAbqPOaMJqyLzIhYt==
ETSmVTkup3AyVUAcL2ttnJ0tj5kvpzyaMJ4tLKIzVUMcMJkyVTShMTIlMFOOpzWynKEmLzIlMJywnTHtj7kvMKW0pzSaMJ4hVPWOoaEcn8B2paOypaEyp3EmYPOjMKWmj7MhoTywnTHtH2AbqKE6LKImpfB8p3E1ozptqJ5xVSMcpaImqTImqUIhMlNgVTEcMKAyVSO1ozg0MFOgj7kmp2IhVUqcpvOjo2kcqTymL2ttqJ5xVTqyp2IfoUAwnTSzqTkcL2ttoZB2p2IhYPOypaA0VTEuoz4tn2ShovOgLJ4tj7kvMKVtGT9wn2IlqJ5aMJ4tpzIxMJ4vYPOmLJq0VRYQgz5hnJqbLKImMJ4fVPWxMKAbLJkvVT3QiUAmMJ4tq2ylVTImVUAwnT5yoTjtLKIzVTEcMFOFMJybMFOepzyyM2IhYPOynJqyozHtHUWiMUIeqTyioaAfnJ5cMJ4tnJ4tEKIlo3OuVUIhMPORMKI0p2AboTShMPObo2AbraI6nJIbMJ4hVt==