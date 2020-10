DRK-Kreisverband Biedenkopf unterstützt FeG-Auslandshilfe

Gabriela Ebeling, stellvertretende Pflegedienstleistung des Seniorenzentrums Wallau, und Hausmeister Manfred Weitzel haben schon alle medizinischen Güter vor das SZW gestellt, die von der FeG abgeholt wurden. Sie freuen sich, dass sie helfen können. Foto: DRK Kreisverband Biedenkopf

Biedenkopf (red). Der DRK-Kreisverband Biedenkopf und seine Belegärzte unterstützen den Arbeitszweig Auslandshilfe des Bundes der Freien evangelischen Gemeinden (FeG)

Christoph Lantelme, der die Auslands- und Katastrophenhilfe der FeG leitet und koordiniert, konnte Pflegerollstühle, Rollatoren sowie zahlreiche Zubehörteile, mobile Lifter sowie ein Lifter für die Badewanne, ein Ergometer, Pflegebetten im DRK-Krankenhaus und im Seniorenzentrum Wallau (SZW) abholen. Von Belegärzten gab es zusätzlich noch einen Arthroskopie-Turm und ein Sonografie-Gerät oben drauf.

"Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß die Armut in vielen osteuropäischen Ländern wie zum Beispiel der Ukraine oder Moldawien ist. Menschen, die dort aufgrund der Pandemie kein Geld verdienen, haben häufig auch keine Krankenversicherung. Somit wird unsere Hilfe momentan umso mehr benötigt", so Lantelme. "Es gibt medizinische Geräte, die aufgrund geänderter Richtlinien in Deutschland nicht mehr genutzt werden können, aber einsatzfähig sind und in vielen Ländern mit Kusshand genommen werden. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende helfen können und wissen, dass diese wirklich dort ankommt, wo sie benötigt wird", sagt A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf.

Die FeG hat im vergangenen Jahr 700 Tonnen Hilfsgüter an Bedürftige in Osteuropa verteilt, wobei dies in diesem Jahr noch übertroffen werden dürfte. "Jede Woche geht ein Lkw raus, der mit medizinischen Hilfsmitteln, Kleidung, Lebensmitteln, aber auch teilweise mit Baumaterialien beladen ist", erläutert Lantelme.

Andreas Büschel, ehrenamtlicher Mitarbeiter der FeG holte ein Krankenhausbett ab.

Ehrenamtliche Fahrer müssen nicht in Quarantäne

Die Ehrenamtlichen, die die Lastwagen nach Osteuropa steuern, müssen nach der Rückkehr nicht in Quarantäne, da die Regeln im Güterkraftverkehr nicht herrschen. Sie werden vor der Fahrt mit Desinfektionsmittel und Mundschutz ausgestattet, werden angehalten sich beim Entladen zurückzuhalten und den Mindestabstand zu wahren. Zudem nutzen sie zumeist die Möglichkeit, im Lastwagen zu übernachten.