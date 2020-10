DRK-Mitarbeiter präsentieren sich online

(red). Der Kreisverband Biedenkopf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stellt seine Mitarbeiter in einem neuen Videoformat vor. "Vorgestellt" heißt es und ist unter anderem auf Youtube zu finden. Jeden Samstag wird ein neues Mitarbeitervideo gezeigt. "Wir möchten unsere unterschiedlichen Berufsgruppen vorstellen, zeigen, welche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten es bei uns gibt und in erster Linie unsere Kollegen vorstellen. Was leisten sie und was treibt sie jeden Tag an. Jeder hat eine andere kleine Geschichte zu erzählen", so Personalleiter Sebastian Spies.