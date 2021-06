DRK schließt zwei Testzentren

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Seit einigen Wochen sinken die Inzidenzwerte auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Pandemie-Situation entspannt sich, die Testpflicht fällt in vielen Bereichen weg und ist häufig nur noch für einen Besuch der Innengastronomie, im Krankenhaus oder für eine Reise notwendig. Aus diesem Grund schließt der DRK-Kreisverband Biedenkopf ab Donnerstag, 1. Juli, seine Testzentren in Biedenkopf-Breidenstein und in Bad Endbach-Hartenrod, teilte der Kreisverband mit.

Nachfrage variiert

je nach Standort

Zudem gibt es eine Anpassung der Öffnungszeiten der Testzentren in Dautphetal-Dautphe, Biedenkopf, Angelburg-Gönnern und Gladenbach-Weidenhausen an die derzeitige Situation. "Wir haben immer noch Standorte, an denen die Nachfrage nach kostenlosen Bürgertestungen nur geringfügig zurückgegangen ist. Zudem sind die Testtermine von Freitag bis Sonntag und in den Abendstunden sehr beliebt. Aus diesem Grund haben wir einige Anpassungen der Öffnungszeiten vorgenommen", erklärte Timo Simmer, Leiter der Testzentren des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf.

Und hier könne sich die Hinterländer weiterhin kostenfrei testen lassen:

W Dautphetal-Dautphe: Das Testzentrum im Bürgerhaus Dautphe (Am Bürgerhaus 1) hat auch weiterhin täglich geöffnet und behält seine Öffnungszeiten so wie gehabt bei. Diese sind von montags bis sonntags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr.

W Biedenkopf: Das Testzentrum in Biedenkopf, welches sich im ehemaligen "Café Lifetime" (Hainstraße 29-31) befindet, öffnet montags bis donnerstags von 14 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 13 bis 20 Uhr. Wer einen Angehörigen oder Bekannten im DRK-Krankenhaus (dienstags und sonntags in der Zeit von 14.30 - 17.30 Uhr) besuchen möchte, kann sich hier vorab testen lassen.

W Angelburg-Gönnern: Das Testzentrum im Bürgerhaus Gönnern (Hauptstraße 31) öffnet immer donnerstags von 14 bis 20 Uhr seine Pforten.

W Gladenbach-Weidenhausen: Im Dorfgemeinschaftshaus in Weidenhausen wurden die Testkapazitäten erweitert, sodass Testungen am Freitag von 14 bis 20 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr möglich sind. Am Samstag den 10. Juli finden keine Testungen statt.

Der DRK-Kreisverband Biedenkopf rät trotz sinkender Inzidenzwerte dazu, sich regelmäßig testen zu lassen. Werden Virusträger frühzeitig entdeckt, könne verhindert werden, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Die Bürgertestungen sind kostenlos und dauern nur wenige Minuten. Man kann online einen Termin unter www.testzentrum-drk.de buchen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich per Telefon montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr unter 0 64 61-7 73 99 anzukündigen oder man kommt einfach direkt vorbei, muss dann aber ein wenig Zeit mitbringen.