E-Bike in Biedenkopf geklaut

Die Polizei sucht Zeugen: Von einem Heckträger an einem Auto haben Unbekannte in Biedenkopf-Breidenstein ein teures E-Bike gestohlen. Symbolfoto: animaflora/Fotolia.de

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Ein E-Bike der Marke "Conway" im Wert von etwa 4000 Euro haben Unbekannte vom Heckträger eines in der Perfstraße in Breidenstein geparkten Autos gestohlen. Das darauf befestigte und angeschlossene Rad nahmen die Diebe am Sonntag, 10. April, zwischen 20.15 und 21.30 Uhr an sich, indem sie vermutlich das Schloss aufsägten. Die Polizei in Biedenkopf bittet unter der Telefonnummer 0 64 61-9 29 50 um Zeugenhinweise: Wer hat in dem Zeitraum eine Person an einem Auto samt Heckträger hantieren sehen?