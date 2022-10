Ehemalige Abiturienten treffen sich

Die Biedenkopfer Abiturienten des Jahrgangs 1987 treffen sich nach 35 Jahren wieder. (© Jens Mohrherr)

BIEDENKOPF - Nach 35 Jahren trafen sich die Biedenköpfer Abiturienten des Jahrgangs 1987.

50 Pennäler von damals feierten, nach einer Wanderung von Biedenkopf nach Katzenbach, in der Eventscheune "als wären 35 Jahre nicht vergangen", wie Jens Mohrherr berichtet. Er dankte den Organisatoren des Treffens, die ihren Wohnsitz in Biedenkopf behalten haben und immer wieder als "heimatlicher Anker" der "Alt-Abiturienten" fungieren, die schließlich in viele Städte Deutschlands und auch ins Ausland zerstreut seien. Weißt du noch? - so begannen viele Gespräche des fröhlichen Oktober-Abends, an dem Dank "DJ Schlusenbach" auch ordentlich getanzt wurde.

Nachdenkliches sei aber am Ende der Geselligkeit auch hängen geblieben: 1987 legten die Biedenkopfer das Abitur noch zu Zeiten des "Kalten Krieges" ab. Nach vielen Jahrgangstreffen in der Vergangenheit (2017, 2012 und 1997) war dieses jedoch das erste, das mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht mehr in Friedenszeiten stattgefunden habe. Zum 40. Jahrestag, da sei man sich einig, sehe man sich hoffentlich in friedlicheren Zeiten wieder.