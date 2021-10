Ein Herrenabend zwischen Schiefsinn und Tiefsinn

Der Kultur- und Veranstaltungsring lädt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einem Theaterabend ein: Das Hessische Landestheater Marburg gastiert mit dem neuen Programm "Schneckenweisheiten oder: Das Mittel gegen Einsamkeit" in der Fritz-Henkel-Halle in Wallau, und zwar am Samstag, 6. November, 19.30 Uhr.

Wegen der Pandemie verkauft der Kultur- und Veranstaltungsring in der aktuellen Spielzeit keine Abos, sondern nur Einzelkarten. Tickets für "Schneckenweisheiten" sind zu 15 Euro in der Tourist-Info im Biedenkopfer Rathaus unter Telefon 0 64 61-9 50 10, sowie in Wallau bei Optik Schwarz (Bahnhofstraße) erhältlich.

Der Theaterabend findet unter 2G-Bedingungen statt: Zutritt haben Geimpfte und Genesene.