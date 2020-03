Ein Toter: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Laasphe

Nachdem das Feuer gelöscht war, fanden Rettungskräfte die Leiche eines bisher noch unbekannten Mannes. Foto: benekamp - fotolia

BAD LAASPHE - In der Nacht auf Donnerstag wurden gegen 00:20 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße in Bad Laasphe gerufen. In der Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte war es zu dem Brand gekommen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem das Feuer gelöscht war, entdeckten die Rettungskräfte einen unbekannten toten Mann in der Wohnung.

Wie der Mann zu Tode gekommen ist und warum das Feuer in der Wohnung ausbrach wird ermittelt. Da die Hintergründe noch vollkommen unklar sind, ist eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt.