Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen

Biedenkopf prüft in 17 Straßen in der Kernstadt, ob dort Rad-Gegenverkehr möglich ist. Die Einbahnstraßen mitten im Stadtzentrum sind an vielen Stellen zu eng.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf