Eine Holzkiste voller Überraschungen

Birte Hebold präsentiert den Kindern in Biedenkopf ein fantasievolles Theaterstück um den Piratenkapitän Knitterbart. (© Sascha Valentin)

BIEDENKOPF - Eine Geschichte über die Kraft der Fantasie haben die Biedenkopfer Grundschüler bei einem Besuch des Frankfurter Figurentheaters "Eigentlich" im Rahmen der "Kaleidoskop"-Kindertheatertage erlebt. Mit der Erzählung vom Piratenkapitän Knitterbart vermittelte Puppenspielerin Birte Hebold ihren jungen Zuschauern im Rathaussaal, wie aus den eigenen Erinnerungen und einer alten Holzkiste ganz neue fantastische Welten entstehen können.

Dabei gelang es der Schauspielerin, den Übergang von der Realität in die Puppenwelt so fließend zu gestalten, dass die Kinder mitgezogen wurden und die Grenzen zwischen beiden verschwammen. So empfing Hebold die Kinder zu Beginn des Stückes als Sophie, die in den Hinterlassenschaften ihres Großvaters kramte, die dieser ihr von seinen verschiedenen Reisen mitgebracht hatte.

Dabei ließ sie immer wieder die Erinnerungen aufblitzen, die die Fundstücke in ihr hervorriefen, und streute damit bereits den Samen der Fantasie in die Kinderaugen, die ihr munteres Treiben aufmerksam verfolgten. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Hebold plötzlich durch ein kleines Loch in der alten Holzkiste in der Mitte der Bühne verschwand. Mit diesem Kniff vollzog die Darstellerin nahezu unmerklich den Sprung von der Realität in die Welt der Puppen. Denn in der Kiste begegnete sie der Ratte Kralle, die dank der alten Federstola des Großvaters zum Piratenkapitän Knitterbart mutierte. Es entspann sich ein wildes Piratenabenteuer.

Als Crew dienten dabei die Puppen, die auf der zum Schiff umgebauten Holzkiste in See stachen.

Dabei spielte Hebold nicht nur die Puppen, sondern blieb auch selbst immer präsent und verknüpfte auf diese Weise für die Kinder sichtbar die beiden Erzählwelten.