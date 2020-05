"Einfach dransetzen und probieren"

Elf Bücher hat Christoph Kaiser gerade veröffentlicht. Neben Erzählungen und Theaterstücken gehören dazu auch drei Sammelbände mit Haiku-Gedichten. Foto: Susan Abbe

Biedenkopf. Menschen, die Eindrücke, Gedanken und Gefühle gerne ausdrücken, könnten Gefallen an Haiku-Gedichten finden - und zwar nicht nur als Leser. Denn es sei gar nicht so schwer, selbst Haiku-Gedichte zu schreiben, sagt der Biedenkopfer Autor Christoph Kaiser. "Das Haiku ist kurz und man muss sich nicht mit End-Reimen quälen", meint Kaiser schmunzelnd.

Das Haiku ist eine Gedichtform, die aus Japan stammt. Es besteht aus nur drei Textzeilen; Reime gibt es nicht. "Beim Haiku werden nur die Silben gezählt", erklärt Kaiser, der unter anderem Japanologie studiert hat.

Die Grundregel lautet: Die erste Zeile des Haiku enthält fünf, die zweite sieben und die dritte wieder fünf Silben. Macht insgesamt nur 17 Silben, mit denen in der japanischen Tradition meist ein Gefühl, etwa beim Betrachten der Natur, beschrieben wird.

Kaiser ist schon seit Jahren begeistert von Haiku-Gedichten. "Deutsch ist eine geniale Sprache für Haiku", erzählt er. Denn im Deutschen gibt es zusammengesetzte Substantive: Wörter wie "Herbststurm", "Waldstille" oder "Vergänglichkeitslicht" sind ausdrucksstark, haben aber nur wenige Silben.

Inhaltlich sollten die beiden ersten Zeilen des Haiku-Gedichts aufeinander Bezug nehmen, die dritte Zeile sollte die Gedanken dann zusammenfassen oder in eine unerwartete Richtung erweitern. Ein schönes Beispiel für ein Haiku aus der Feder Kaisers dazu lautet: "Rauschen, zwitschern, Klang./ Waldstille dröhnt mir im Ohr./ Töne des Lebens". Ein anderes Beispiel: "Gelb ist die Sonne,/ wie auch die Sonnenblume./ Himmel auf Erden."

In seinen Haiku-Gedichten verarbeitet Kaiser nicht nur Eindrücke aus der sich mit den Jahreszeiten wandelnden Natur. Auch andere Themen, etwa seinen Glauben an Gott oder auch den Biedenkopfer Grenzgang, greift er auf. "Haiku ist Gefühlsdichtung", sagt Kaiser.

Und: Der Autor regt in seinen Haiku-Bänden den Leser an, sich selbst einmal an der japanischen Gedichtform zu versuchen. Die Silben von Wörtern zu zählen, sei ja nicht schwer. "Leute, die viel Musik hören, können das ziemlich schnell", sagt Kaiser. Sein Tipp: "Einfach dransetzen und probieren!"