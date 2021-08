Einsatz im Flutgebiet: Auch Helfer erleben ihre Grenzen

Heidi Blumenauer (l.) und Yvonne Lutterbüse vom DRK-Kreisverband Biedenkopf helfen im Katastrophengebiet in der Eifel in der psychosozialen Notfallversorgung mit. Foto: DRK-Kreisverband Biedenkopf

BIEDENKOPF - Seit dem 15. Juli sind über 700 Einsatzkräfte aus 35 der 37 hessischen DRK-Kreisverbände in den vom Hochwasser betroffenen Regionen unterwegs. Auch Helfer aus dem Hinterland versorgen die Betroffenen und die Einsatzkräfte mit Trinkwasser und Essen. Zudem wurden in den letzten Wochen tausende Gesprächen durch die psychosoziale Notfallversorgung geführt.

"Nach der Flutkatastrophe waren und sind zahlreiche Ehrenamtler des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf im Einsatz, arbeiten bis zur Erschöpfung und helfen dort, wo sie gerade gebraucht werden. Gerade in dieser schwierigen Zeit zeigt sich, wie wichtig das Ehrenamt ist, denn helfende Hände werden überall gebraucht", berichtete A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf.

Es sind noch viele Aufgaben zu erledigen

Nie zuvor sei der Grundsatz der DRK "Universalität" so leistungsstark vorgelebt worden, denn die ehrenamtlichen Helfer aus ganz Deutschland funktionieren super als Team, ein Zahnrad greife quasi ins andere.

Kurz nach der Flutkatastrophe waren zwölf Helfer der SEG-Transport (Schnelleinsatzgruppe) am Nürburgring stationiert. Während ihres 72-stündigen Einsatzes leisteten sie medizinische Hilfe. Ihre Aufgabe war es, mit vier Krankenwagen in die Schadensgebiete zu fahren und die Aufräumarbeiten abzusichern.

Peter Salzmann war eine ganze Woche im Landkreis Ahrweiler im Einsatz. Er sorgte mit drei hessischen Elektrikern und einem Kameraden aus dem Saarland für eine improvisierte Stromversorgung. Es wurden Stromerzeuger an die Bevölkerung verteilt, aber auch Großaggregate gestellt, um ganze Straßenzüge zu versorgen und das Handynetz wieder herzustellen. Zudem wurde 24 Stunden lang das Bereitstellungszentrum in Koblenz mit Materialien beliefert. Viele Dinge kamen aus der DRK-Auslandshilfe.

Die DRKler schauten auch, was die Bevölkerung brauchte, und organisierten beispielsweise riesige Bürocontainer, um Medikamente einer Apotheke trocken zu lagern, damit die Versorgung dort weiterging. Sie schleppten Sandsäcke und leisteten Hilfe zur Selbsthilfe.

Einige Einsatzkräfte waren gerade zurückgekehrt, als ein neuer Einsatzbefehl an die Technik- und Logistikgruppe des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf einging.

Die erschreckenden Bilder verarbeiten

Auch Peter Salzmann zog wieder los. Diesmal mit einem Team zur Errichtung einer Verpflegungsstelle in den Kreis Ahrweiler. Erfahrene Verpfleger und Feldköche versorgen dort in Zusammenarbeit mit Mannschaften aus zehn anderen DRK-Kreisverbänden bis zu 10.000 Betroffene und Helfer mit Essen. Aber es gehe nicht nur darum anzupacken, sondern auch um eine psychische Betreuung und Unterstützung. "Wenn jemandem wie Peter Salzmann, der bereits seinen dritten Hochwassereinsatz leistet, die Worte fehlen, kann man sich vielleicht annähernd vorstellen, wie die Lage in den Hochwassergebieten in den letzten Tagen, Wochen war und welche erschreckenden Bilder im Kopf zurückbleiben", erklärte Bönnighausen. Die Einheiten der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des Deutschen Roten Kreuzes helfen Betroffenen, das Erlebte zu verarbeiten: Dazu zählt der Verlust von geliebten Menschen. Die Helfer begleiten auch Menschen, deren Haus abgerissen werden muss. Auch aus dem Hinterland waren zwei PSNV-Einsatzkräfte sechs Tage im Katastrophengebiet. Heidi Blumenauer, die als sehr erfahrene Einsatzkraft gilt, fuhr mit Yvonne Lutterbüse ins Schadensgebiet. Gemeinsam mit DRKlern aus den Kreisverbänden Friedberg und Hochtaunus richteten Blumenauer und Lutterbüse sich im PSNV-Lagezentrum am Nürburgring ein, um mit Betroffenen und Einsatzkräften Kontakt aufzunehmen und intensive Gespräche zu führen.

A. Cornelia Bönnighausen richtet auch einen Dank an die Arbeitgeber der DRK-Helfer aus dem Hinterland, die ihre Mitarbeiter für diesen Einsatz freistellen.