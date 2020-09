Elfriede Schwarz feiert 100. Geburtstag

Elfriede Schwarz hat an die 50 Jahre in Breidenstein gelebt. Vor gut zehn Jahren zog sie zu ihrer Tochter nach Röddenau. Dort hat sie jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ganz besonders stolz ist sie auf ihre Enkel Dirk (links) und Stefan Schmalz (rechts). Foto: Familie Schwarz

Biedenkopf-Breidenstein/Frankenberg (red). Sie stammt gebürtig aus Siegen-Seelbach, hat an die 50 Jahre im Biedenkopfer Stadtteil Breidenstein gelebt und wohnt heute in Frankenberg-Röddenau: Elfriede Schwarz, geborene Hadem, hat in dieser Woche ihre 100. Geburtstag gefeiert.

Elfriede Schwarz wurde am 21. September 1920 im kleinen Dorf Seelbach geboren. In dem heutigen Stadtteil von Siegen wuchs sie zusammen mit fünf Geschwistern auf. Ihre Brüder und Schwestern sind bereits verstorben. Nach ihrer Ausbildung als Schneiderin und dem Reichsarbeitsdienst verschlug es die junge Frau nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer ihrer Schwestern nach Fischelbach im Süden von Bad Laasphe. Schnell fand sie dort eine Stelle als Köchin im fürstlichen Schloss Wittgenstein.

Etwa fünf Jahre arbeitete sie im Schloss - dann lernte sie ihren späteren Ehemann Heinrich Schwarz aus dem nahen Breidenstein kennen. Nach der Hochzeit lebte und wohnte die auch im hohen Alter immer noch rüstige Rentnerin rund ein halbes Jahrhundert im heutigen Stadtteil von Biedenkopf. Dort feierte sie zusammen mit ihrem Ehemann 2001 auch Goldene Hochzeit. Heinrich Schwarz starb wenige Monate später im Alter von 87 Jahren. Elfriede Schwarz zog - nach ersten gesundheitlichen Problemen - vor gut zehn Jahren zu ihrer Tochter Brigitte und ihrem Schwiegersohn Joachim Pfingst in den Frankenberger Stadtteil Röddenau.

Dort hat sie - nach Breidenstein - noch eine "zweite Heimat" gefunden. "In Röddenau leben wir alle glücklich zusammen", erzählt die Seniorin. Besonders stolz ist sie auf ihre Enkel, die beide in Darmstadt leben und beim Technologieunternehmen Merck und beim Landeskriminalamt arbeiten.

Die Jubilarin freut sich sehr, auch ihre Urenkel zu sehen

Am morgigen Samstag, 26. September, wird sich die Familie in Frankenberg treffen, um den 100. Geburtstag gebührend zu feiern - wegen der Corona-Pandemie aber nur im kleinen Kreis.

Das Wichtigste für Elfriede Schwarz: Dann werden neben Tochter, Schwiegersohn und den Enkeln mit ihren Ehefrauen auch die drei Urenkel Paul, Jakob und Emil dabei sein. Die Jungs sind 14, 10 und 4 Jahre alt.