Engelbacher Wehr ehrt und befördert

Ehrungen und Beförderungen (v.l.): Stadtbrandinspektor Kai-Michael Koch, Bürgermeister Joachim Thiemig, Lutz Schmidt, Bernhard Epting, Christian Müller, Werner Kappeller, Björn Schmidt, Eckhard Müller, Dieter Müller, Thomas Benner und Sebastian Stasiuk. Foto: Thorsten Schäfer

BIEDENKOPF-ENGELBACH - Zu vier Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Engelbach in den vergangenen beiden Jahren ausgerückt. In drei Fällen waren Bäume umgestürzt, einmal musste eine Ölspur beseitigt werden. Das teilte Wehrführer Sebastian Stasiuk den aktiven und passiven Mitgliedern der Wehr im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit.

Die 14 aktiven Frauen und Männer der Wehr absolvierten zudem im vergangenen Jahr 19 Übungen, die von durchschnittlich elf Kameraden besucht wurden. Besonders hob der Wehrführer die regelmäßigen gemeinsamen Übungen mit den Kameraden aus Breidenstein und Dexbach hervor, die trotz Pandemie auch im letzten Jahr wieder durchgeführt wurden.

Erster Platz beim Zeltlager der Jugendwehren

Jugendfeuerwehrwart Nikolai Weber zeigte sich erfreut darüber, dass trotz des langen Lockdowns alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr treu geblieben sind - und sogar zwei Jugendliche in der Zeit hinzugewonnen werden konnten, sodass aktuell 14 Kinder in der Jugendfeuerwehr aktiv sind. Nur eineinhalb Jahre nach der Neugründung konnte beim diesjährigen Zeltlager aller Jugendfeuerwehren der Stadt Biedenkopf der erste Platz erreicht werden. Björn Schmidt wurde in der Versammlung zum neuen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart gewählt.

Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) sprach den Feuerwehrkameraden den Dank und die Anerkennung der Bevölkerung und der städtischen Gremien aus. Dem schlossen sich Ortsvorsteher Eckhard Müller und Stadtbrandinspektor Kai-Michael Koch an.

Anschließend wurden Christian Müller zum Feuerwehrmann und Lutz Schmidt zum Hauptlöschmeister befördert.

Eckhard Müller und Thomas Benner wechseln von der Einsatzabteilung in die Ehren- und Altersabteilung. Wehrführer Sebastian Stasiuk bedankte sich bei beiden für den langjährigen Dienst und überreichte ihnen ihre Einsatzhelme sowie ein Präsent.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Dieter Weigand, Wolfgang Alt, Hartmut Diehl, Dieter Immel und Thomas Koch geehrt. 30 Jahre sind Gerhard Weigand, Alexander Stey, Werner Kappeller und Manfred Dönges dabei. Für 40 Jahre Zugehörigkeit wurde Dieter Müller ausgezeichnet, für 50 Jahre Bernhard Epting.