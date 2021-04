Erika mitgenommen, Mercedes dagelassen

Die "Mercedes-Bureau-Maschinen G.m.b.H" wurde 1906 von Gustav Mez mit dem von den Daimler-Motorenwerken erworbenen Markennamen in Berlin gegründet und zog später nach Zella-Mehlis. Hier ein Werbeplakat von Ernst Deutsch-Dryden (1887-1938). Grafik: Ernst Deutsch-Dryden

BIEDENKOPF-WALLAU - Heimatgeschichte besteht auch aus den vielen kleinen Erinnerungen und Anekdoten aus dem Dorfleben. Solche hat einst Willy Kniese vom Heimatverein des größten Biedenkopfer Stadtteils Wallau aufgeschrieben. Eine Begebenheit nutzte ihm, der US-Armee, der Gemeinde und dem Heimatverein noch viele, viele Jahre. Und zwar der Umstand, dass ein amerikanischer Offizier nach dem Krieg die leichte, zierliche "Erika" einfach mitnahm und stattdessen seine klobige "Mercedes" daließ.

Wallau gehörte nach Kriegsende zur amerikanischen Besatzungszone. Die Amerikaner waren bestrebt, neue Struktur in die Verwaltung zu bringen und für Ordnung zu sorgen. Ein Captain Pimpers residierte in Biedenkopf als Stadtkommandant. Er kam öfters auch in das Bürgermeisteramt und führte mit dem Bürgermeister informative Gespräche. Auch war er laufend unterwegs, um Protokolle bei Verhören aufzunehmen.

Begleitet wurde er dabei von einer Sekretärin, die die Protokolle auf einer Schreibmaschine mitschrieb. Eines Tages tauchte Captain Pimpers in einem Augenblick auf, in dem ein Verwaltungsmitarbeiter gerade dabei war, einen Brief auf einer Reiseschreibmaschine des Typs "Erika" zu tippen. "Erika" war mithin ein eher leichtes "Mädchen", das die Gemeindeverwaltung aus dem Nachlass der Wallauer SA übernommen, die damals keine Schreibmaschine mehr brauchte.

"Mercedes" im Ruhestand leistet gute Arbeit

Der Amerikanerhauptmann Pimpers verliebte sich offenbar auf den ersten Blick in "Erika". Kein Wunder, dass er nicht ohne sie und ihren Koffer das Rathaus wieder verließ. Im Austausch überließ er der Verwaltung seine "Mercedes", die ungleich großrahmiger und schwerer war als die neue Reisebegleitung des Offiziers. Die leichte "Erika" reiste fortan mit Captain Pimpers durchs Hinterland.

Aber auch die schwere "Mercedes" tat Gutes. Der Tausch war eine "Win-win-Situation" für alle Beteiligten. "Mercedes" leistete noch viele Jahre lang im Rathaus treue Dienste, bis man sie wegen einiger Wehwehchen in den Ruhestand schickte. Nein, eher in den Unruhestand, denn sie tat, quasi im Ehrenamt, noch einige Jahre Dienst beim Herausgeber der Broschüre "Erlebtes und Erlauschtes", die der Wallauer Heimatverein Ende der Neunzigerjahre publizierte. Alle Beiträge für den zweiten Band der Wallauer Chronik wurden auf "Mercedes" getippt. Und so ist sie nicht nur als robustes Werkzeug in nachhaltiger Erinnerung geblieben, sondern selbst Teil der Geschichte geworden.