Erstklässler erhalten Breidensteiner Chronik

Der Breidensteiner Ortsbeirat schenkt jedem Kind in der ersten Klasse eine Chronik des Biedenkopfer Stadtteils. Ortsvorsteher Manfred Schmidt hat die Bücher an die Leiterin der Endenbergschule, Brigitte Berger-Lapp, übergeben. (© Ortsbeirat Breidenstein)

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Es ist inzwischen schon Tradition, dass die Kinder der ersten Klasse in Breidenstein vom Ortsbeirat eine Breidensteiner Chronik geschenkt bekommen. Auch in diesem Jahr hat Ortsvorsteher Manfred Schmidt (SPD) die Chronik - versehen mit einer Widmung - an die Grundschule übergeben. Schulleiterin Brigitte Berger-Lapp hat die Bücher an die Kinder übergeben. "Diese Chronik verbindet uns mit der Stadt Breidenstein", freute sich die Schulleiterin.

Die Chronik gibt Einblick in die Geschichte Breidensteins und in das überwiegend dörflich geprägte Leben vergangener Jahre.

Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass es auch noch Exemplare der Chronik zu kaufen gibt.

Interessierte wenden sich an Ortsvorsteher Manfred Schmidt, E-Mail: kontakt @breidenstein-am-perfstausee. de