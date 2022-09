Evangelische Jugend feiert am 3. Oktober

Wie beim letzten ejuBIG-Jugendtreffen Ostern 2019 wird es beim Gottesdienst und dem Programm das "Oktobertreffens" wieder viele Möglichkeiten geben, sich zu begegnen und gemeinsam zu feiern. Archivfoto: Jürgen Jacob

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Nach zweieinhalb Jahren Pause wird am Montag, 3. Oktober, das Jugendtreffen der evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (ejuBIG) wieder in Holzhausen stattfinden. Mehrere Hundert Jugendliche und Junggebliebene aus dem Dekanat werden dazu erwartet.

"Nach zwei Jahren, in denen wir das Jugendtreffen nur digital feiern konnten, wird das 67. Ostertreffen nun mit einem halben Jahr Verspätung als ,Oktobertreffen' am Tag der Deutschen Einheit wieder ganz real vor Ort gefeiert!" freut sich Dekanatsjugendreferent Florian Burk.

Beginnen wird das Oktobertreffen mit einem Jugend-Gottesdienst (JuGo) um 10.30 Uhr in der Evangelischen Auferstehungskirche in Holzhausen (Kirchstraße). "Du kommst hier nicht rein" lautet das Thema für die Predigt von Dekanatsjugendreferent Klaus Grübener. Gestaltet wird der Gottesdienst von den Mitarbeitenden der ejuBIG. Musikalisch ist die ejuBIG-Band am Start. Gegen 12 Uhr geht das Treffen mit einem Mittagessen an der Freizeit- und Bildungsstätte (Stegerstraße 46) weiter. Um 13.30 Uhr startet das "Fame-Game": Dabei geht es darum, möglichst viele Fame-Points zu ergattern, um über einen roten Teppich laufen zu können. Ein "Wort auf den Weg" von Dekanatsjugendpfarrer Stefan Föste schließt den Tag ab.