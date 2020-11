Falsche Polizisten am Telefon bleiben ohne Erfolg

Im Lahn-Dill-Kreis und im Hinterland haben falsche Polizisten zu Wochenbeginn Opfer gesucht. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Die Polizei berichtet, dass in den vergangenen Tagen wieder etliche Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet wurden. Bereits am Montagabend sind zahlreiche Mitteilungen von Bürgern bei der Polizei im Lahn-Dill-Kreis eingegangen, die von vermeintlichen Mitarbeitern des Landeskriminalamts angerufen worden waren.

Die Masche der Betrüger: Sie teilten den Opfern mit, dass eine Bande Einbrecher in unmittelbarer Nähe festgenommen worden sei. Bei diesen sei eine Liste gefunden worden, aus der hervorgeht, dass weitere Einbrüche bevorstehen. Die Betrüger befragten ihre Opfer nach Bargeld und Wertgegenständen. Ein Beamter werde vorbeikommen und die Wertgegenstände und das Bargeld in Verwahrung nehmen.

Nach Informationen der Polizei im Lahn-Dill-Kreis fiel glücklicherweise keiner der Angerufenen auf die Masche herein.

Am Dienstag versuchten Betrüger auf ähnliche Weise im Hinterland ihr Glück. Laut Polizei erfolgten die meisten Anrufe der bekannten fast 20 Anrufe durch falsche Polizeibeamte im Zeitraum zwischen 18 und 23 Uhr. Sie erfolgten in Niederwalgern, Angelburg, Gönnern, Dautphe, Holzhausen, Kirchhain und - hier am häufigsten - in Marburg. In vielen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und legten sofort auf. In anderen Fällen scheiterten die Betrüger aus unterschiedlichen Gründen. Nach bisherigem Wissen der Polizei blieben die Betrüger auch am Dienstag offenbar erfolglos.

Damit Betrüger weiterhin möglichst keine Opfer finden, informiert die Polizei immer wieder über die unterschiedlichen Betrugsmaschen. Eine dieser Maschen ist dieser Anruf durch angebliche Polizeibeamte.