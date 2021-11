Familien finden kaum Bauplätze in Biedenkopf

Die Stadt Biedenkopf will junge Familien halten. Ohne eine ausreichende Zahl an Bauplätzen wird das in Zukunft aber schwer. Inzwischen sucht ein externes Büro im städtischen Auftrag in der Kernstadt nach Flächen, auf denen noch Bauland ausgewiesen werden könnte. Aber auch in mehreren Stadtteilen sind Baugebiete inzwischen knapp. Archivfoto: Susan Abbe