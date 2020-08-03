Montag, 03.08.2020 - 19:00
3 min
Ferienakademie in Biedenkopf
Von Sascha Valentin
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FERIENAKADEMIE
15 Schulen im Kreisgebiet und zwei Schulen in der Stadt Marburg machen ein Ferienakademie-Angebot (Stand 13. Juli). 465 Schüler haben sich angemeldet.
Hier lernen die Kinder in den Ferien: MPS Hartenrod, Lahntalschule Biedenkopf, Hinterlandschule Steffenberg, Grundschule Biedenkopf, MPS Dautphetal, Elisabethschule Marburg (für Grundschulen) und Gymnasium Philippinum Marburg, Alfred-Wegener-Schule Kirchhain, Martin von Tours-Schule Neustadt, Grundschule Kirchhain, Burgwaldschule Wetter, Bärenbachschule Stadtallendorf, Südschule Stadtallendorf, Wollenbergschule Wetter, Grundschule Schweinsberg, Grundschule Lohra, Gesamtschule Niederwalgern.
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