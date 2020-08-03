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Montag, 03.08.2020 - 19:00
3 min

Ferienakademie in Biedenkopf

Schülern soll mit der Ferienakademie die Möglichkeit geboten werden, einen Teil des Lehrstoffs aufzuarbeiten, der durch den Corona-Shutdowns nur im Homeschooling vermittelt wurde.

Von Sascha Valentin
Zum Auftakt der Ferienakademie an der Lahntalschule Biedenkopf hat sich am Montag auch Schuldezernent Marian Zachow (rechts) ein Bild von dem freiwilligen Angebot gemacht. Foto: Sascha Valentin

Zum Auftakt der Ferienakademie an der Lahntalschule Biedenkopf hat sich am Montag auch Schuldezernent Marian Zachow (rechts) ein Bild von dem freiwilligen Angebot gemacht. Foto: Sascha Valentin

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FERIENAKADEMIE

15 Schulen im Kreisgebiet und zwei Schulen in der Stadt Marburg machen ein Ferienakademie-Angebot (Stand 13. Juli). 465 Schüler haben sich angemeldet.

Hier lernen die Kinder in den Ferien: MPS Hartenrod, Lahntalschule Biedenkopf, Hinterlandschule Steffenberg, Grundschule Biedenkopf, MPS Dautphetal, Elisabethschule Marburg (für Grundschulen) und Gymnasium Philippinum Marburg, Alfred-Wegener-Schule Kirchhain, Martin von Tours-Schule Neustadt, Grundschule Kirchhain, Burgwaldschule Wetter, Bärenbachschule Stadtallendorf, Südschule Stadtallendorf, Wollenbergschule Wetter, Grundschule Schweinsberg, Grundschule Lohra, Gesamtschule Niederwalgern.

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