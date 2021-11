Feriengäste lob Gastfreundschaft der Familie Kombächer

Um die Privatpension der Familie Kombächer dreht es sich beim Exponat des Monats im Hinterlandmuseum. Es handelt sich um das Gästebuch des Hauses. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

BIEDENKOPF - Ein altes Gästebuch einer Biedenkopfer Privatpension ist das Exponat des Monats November im Hinterlandmuseum im Schloss Biedenkopf.

Das Gästebuch zeugt vom Tourismus in Biedenkopf, der dort 1895 einsetzte. Jedoch nahmen die Übernachtungszahlen erst ab den 1930er-Jahren aufgrund staatlich geförderter Fahrten zu und erreichten ihren Höhepunkt in den 1960er-Jahren.

Hinterlandmuseum

noch bis Sonntag geöffnet

In diese Hochphase des Tourismus fiel die Gründung der Privatpension, aus der das Exponat des Monats stammt. Dieter Kombächer aus Marburg hat es dem Museum gestiftet. Dessen Eltern Heinrich und Gertrud Kombächer hatten 1958 in Biedenkopf ihr Einfamilienhaus errichtet. 1962 wurden im Dachgeschoss drei Doppel- und ein Einzelzimmer für Gäste eingerichtet. Als Frühstücksraum, später auch als Fernsehraum der Gäste, diente das Wohnzimmer. Die Familie selbst hielt sich in der Wohnküche auf.

Heinrich Kombächer war Bahnbeamter, seine Gattin Hausfrau. Die Gästezimmer boten die Möglichkeit zum Zuverdienst. Weitere Einnahmen brachte der Getränkeverkauf, auch an die Nachbarn.

Die Einträge im Gästebuch beginnen im Gründungsjahr der Pension und enden 1985. Zumeist sind die Danksagungen ausführlich und zum Teil in Reimform verfasst. Gelobt wird die Gastfreundschaft der Biedenkopfer und besonders der Familie Kombächer. Öfter finden sich Fotos der Gäste, auch zusammen mit den Gastgebern.

Biedenkopf wird in den Einträgen wegen der Wälder, der guten Luft, der Ruhe und der Wanderwege geschätzt. Die Urlauber, meist ältere Menschen, kamen vorwiegend aus dem Ruhrgebiet, dem Rheinland, häufiger aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein und vereinzelt etwa auch aus Berlin und den Niederlanden. Oft blieben sie mehrere Wochen. Etliche Touristen kamen mehrfach - eine Familie zwischen 1972 und 1981 sogar insgesamt zwölf Mal - sodass sich Freundschaften zu den Gastgebern entwickelten.

Das Hinterlandmuseum kann noch bis Sonntag 14. November, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr, besucht werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 1,30 Euro.

In der Winterpause ist eine Besichtigung für Gruppen nach Voranmeldung jedoch möglich. Das Museum öffnet wieder am 1. April 2022 mit einer neuen Sonderausstellung.