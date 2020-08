Ferienspielkinder entdecken ihre Heimat neu

Mit dem Elisabeth-Verein schauen sich die Biedenkopfer Ferienspielkinder ihre Heimat mal aus ganz anderen Perspektiven an. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF - Sie haben im Trampolinpark die Schwerkraft überlistet, sich eine Farbpulverschlacht geliefert und versteckte Türme in Biedenkopfs Wäldern erkundet - über mangelnde Aktivitäten konnten sich die Teilnehmer der Ferienspielaktion des St. Elisabeth-Vereins wahrlich nicht beklagen.

In der ersten Woche

machen 24 Kinder mit

In der ersten und letzten Ferienwoche hatte der Verein den Kindern die Möglichkeit geboten, sich die Zeit zu vertreiben, auch wenn sie nicht in den Urlaub gefahren sind. Probleme, wie sie die Stadt hatte, dass teilweise Angebote ausfallen mussten, weil es zu wenige Anmeldungen dafür gab, hätten sie nicht gehabt, erzählte Hannah Schmidt, die die Ferienspiele zusammen mit ihrem Team betreute.

"Die Eltern waren alle extrem dankbar, dass wir überhaupt etwas angeboten haben", berichtete sie.

In der ersten Woche seien es mit 24 Kindern sogar besonders viele gewesen. Bedingt durch Corona mussten die Gruppen kleiner gestaltet werden. Deswegen wurde auch mehr Personal eingesetzt, erzählte sie weiter. Doch das habe sich als so sinnvoll herausgestellt, dass es überlegenswert sei, auch bei künftigen Ferienspielen so zu verfahren.

"Alles war viel entspannter und stressfreier und man kann einfach viel mehr mit den Kindern machen, als in einer großen Gruppe", betonte Schmidt. Entsprechend positiv fiel auch das Feedback der Kinder aus.

Ausflüge sind

Höhepunkte für die Kinder

Deren Highlights waren etwa der Besuch des Jumphouses in Gießen, die Fahrt in den Panoramapark oder die Farbpulver-Party im Stile der Holi-Farbrausch-Festivals. Aber auch in heimischen Gefilden wurden einige unbekannte Plätze entdeckt - wie etwa den Kolumbus-Turm in Biedenkopf, das Lahnwehr in Wolfgruben oder auch der Trimm-dich-Pfad. "Zudem haben wir verschiedene Bastelaktionen mit Traumfängern oder Nagelbildern durchgeführt", berichtete Hannah Schmidt. Zum Abschluss wartete dann sogar eine Poolparty mit Frozen Yoghurt, Wasserbomben und Kindercocktails auf die Teilnehmer.