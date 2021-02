Feuer in Einfamilienhaus in Fronhausen

In Fronhausen brannte am Mittwoch ein Einfamilienhaus. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

FRONHAUSEN - Ein Feuer ist am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Straße "Am Scheid" in Fronhausen ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Brand gegen 15.45 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert worden. Als diese am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits komplett in Flammen.

Glück im Unglück: Die Bewohner befanden sich nicht im Haus, als der Brand ausbrach. Verletzt wurde also niemand. Stand 17 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an.