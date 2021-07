Feuerwehr Breidenstein leistet Hilfe in neun Fällen

Vorstandswahlen bei der Feuerwehr Breidenstein (von links): Jugendfeuerwehrwart Florian Schäfer, Horst Seibel (Vertreter E+A Abteilung), Schriftführer Thomas Theophel, Vize-Wehrführer Tim Ramerth, Beisitzer Frank Sänger, Vize-Kassierer Christian Schneider, Vize-Jugendfeuerwehrwart Lukas Steinhanses, Kassierer Kersten Steinhanses und Wehrführer Martin Meißner. Foto: FFW Breidenstein

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Die zweitgrößte Einsatzabteilung der Biedenkopfer Feuerwehren hat im vorigen Jahr auch mitten in der Corona-Pandemie ihre Einsatzfähigkeit mit zehn Übungen gesichert. Das hat der alte und neu gewählte Wehrführer Martin Meißner in seinem Bericht bei der Hauptversammlung hervorgehoben.

Diese Einsatzfähigkeit war auch bei den neun Einsätzen 2020 gefordert, die von der Information der Bevölkerung zu Covid-19 über einen Sturmschaden sowie zwei Hilfeleistungen bis hin zu einem Flächen- und Maispressebrand reichten. Dabei lag die durchschnittliche Ausrückzeit bei drei Minuten, wobei im Durchschnitt zwölf Kameraden eingesetzt wurden.

Die Summe aller geleisteten Stunden einschließlich Einsätzen und Lehrgängen betrug 944 Stunden. Überörtlich veranstalteten die Breidensteiner in der Lockdown-freien Zeit nur eine Übung mit den Feuerwehrkameraden aus Engelbach. Dabei wurde am Perfstausee die Wasserentnahme am öffentlichen Gewässer, eine Brandbekämpfung der Gaststätte "Seeblick" sowie eine Personenrettung unter Atemschutz aus dem Abwasserschacht 11/38 gemeinsam geübt.

Im Tätigkeitsbericht wurde ferner deutlich, dass sich sieben Feuerwehrkameraden bei sechs Lehrgängen in insgesamt 175 Stunden weitergebildet haben. Zabi Amini, Niklas Fackert, Martin Meißner, Kai Michael Koch, Frank Sänger, Michael Scherer und Leon Justin Will haben damit die Einsatzqualität der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Breidenstein gesichert.

Die Atemschutzgeräteträger nahmen zusätzlich zum normalen Übungsbetrieb noch an diversen Weiterbildungsmaßnahmen teil. Der praktische Durchlauf der Atemschutzübungsstrecke in Marburg fiel pandemie-bedingt größtenteils aus, so der Wehrführer.

Die sonstigen zahlreichen Veranstaltungen, die der Kameradschaft, der Öffentlichkeitsarbeit und der Bürgernähe dienten, mussten wegen der Pandemieauflagen leider ausfallen. Momentan besteht die Einsatzabteilung aus 29 Mitgliedern, die Alters- und Ehrenabteilung hat zwölf Mitglieder und die Jugendfeuerwehr elf. 183 Passive unterstützen die Arbeit der Breidensteiner Wehr. Jugendfeuerwehrwart Florian Schäfer betonte, dass die Nachwuchsabteilung dringend Verstärkung brauche.

Martin Meißner betonte, dass die Kameraden in ihrer Freizeit die Zwischenbühne in der Fahrzeughalle, die der Technische Prüfdienst bemängelt hatte, entfernt und damit den nötigen Platz für das neue Fahrzeug LF10 geschaffen haben. Damit hätten sie die Voraussetzungen für eine baldige Fahrzeugneubeschaffung ihrerseits erfüllt - genauso wie das Kontingent der Atemschutzgeräteträger, das vom Land als Zuschussvoraussetzung gefordert wird.

Ersatz nötig für das

alte Löschfahrzeug

Eigentlich war die Fahrzeugbeschaffung laut Bedarfs- und Entwicklungsplan für das Jahr 2021 eingeplant, aber pandemiebedingt aus Sparmaßnahmen gestrichen worden. Trotzdem sei er frohen Mutes, dass die Finanzmittel für den Haushalt 2022 beantragt werden, weil es sich dabei ja um eine Ersatzbeschaffung des alten Fahrzeugs handele, das für den Grundschutz der örtlichen Gefahrenabwehr vorgehalten werde.

Außerdem standen im Fünf-Jahre-Turnus Vorstandsneuwahlen auf dem Programm. Außergewöhnlich war mit Sicherheit, dass die Versammlung alle Ämter einstimmig mit jeweils einer Enthaltung der betroffenen Kandidaten gewählt hatte.