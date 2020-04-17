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Freitag, 17.04.2020 - 12:00
3 min

Firmen können sich in Ludwigshütte ausdehnen

Die Stadt erweitert das Gewerbegebiet in Ludwigshütte / Neuer Bebauungsplan für 1,7 Hektar Fläche steht

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Auf einer 1,7 Hektar großen Fläche in Ludwigshütte sollen Gewerbeflächen entstehen. Heimische Unternehmen bekommen so die Möglichkeit, sich auszudehnen. Das Parlament hat den entsprechenden Bebauungsplan beschlossen. Foto: Mark Adel

Auf einer 1,7 Hektar großen Fläche in Ludwigshütte sollen Gewerbeflächen entstehen. Heimische Unternehmen bekommen so die Möglichkeit, sich auszudehnen. Das Parlament hat den entsprechenden Bebauungsplan beschlossen. Foto: Mark Adel

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UND DIE KRISE?

Die Frage, ob angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen aktuell die Ausweisung neuer Gewerbegebiete überhaupt Sinn macht, beantwortet Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) übrigens mit einem klaren "Ja".

Der Rathauschef verweist auf den mehrjährigen Vorlauf, mit dem die Aufstellung eines Bebauungsplans verbunden ist. Als die Planung für die Flächen in Ludwigshütte begann, wusste vom Corona-Virus noch niemand etwas. Dass der Bebauungsplan ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit fertig wurde, ist Zufall.

Doch selbst wenn Firmen aktuell womöglich nicht investieren können, sei die Schaffung von Gewerbeflächen mit Blick auf die Zukunft "ein positives Signal", betont Bürgermeister Thiemig.

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