Freitag, 17.04.2020 - 12:00
3 min
Firmen können sich in Ludwigshütte ausdehnen
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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UND DIE KRISE?
Die Frage, ob angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen aktuell die Ausweisung neuer Gewerbegebiete überhaupt Sinn macht, beantwortet Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) übrigens mit einem klaren "Ja".
Der Rathauschef verweist auf den mehrjährigen Vorlauf, mit dem die Aufstellung eines Bebauungsplans verbunden ist. Als die Planung für die Flächen in Ludwigshütte begann, wusste vom Corona-Virus noch niemand etwas. Dass der Bebauungsplan ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit fertig wurde, ist Zufall.
Doch selbst wenn Firmen aktuell womöglich nicht investieren können, sei die Schaffung von Gewerbeflächen mit Blick auf die Zukunft "ein positives Signal", betont Bürgermeister Thiemig.
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