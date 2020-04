FKM spendet 450 Masken

Die FFP2 Filter werden beim DRK Kreisverband zurechtgeschnitten. Foto: DRK-Biedenkopf

Biedenkopf (red). Die Preise für Schutzartikel explodieren zurzeit und das DRK-Krankenhaus in Biedenkopf ist froh darüber, dass man sich einerseits frühzeitig um medizinische Grundartikel gekümmert hat, andererseits über die sagenhafte Ideenvielfalt und Spendenbereitschaft von ansässigen Firmen.

"Die Biedenkopfer Firma FKM Sintertechnik hat allein für unser Krankenhaus 200 Masken im 3D-Druck gespendet, hinzukommen weitere 250 Masken für unsere beiden Seniorenheime in Biedenkopf und Wallau. Diese sind für uns wirklich ein Segen, da sie sich wiederverwenden lassen", so Werner Bergener, Leiter des Controllings des DRK Kreisverbandes Biedenkopf.

"Wir sind Dienstleister für 3D-Drucke und haben uns frühzeitig mit dem Thema Herstellung von Masken beschäftigt, uns einen passsenden Datensatz besorgt, dreidimensionale Funktionsprototypen hergestellt und überarbeitet. Mittlerweile haben wir zwei Maschinen nur für die Produktion der 3D-Masken abgestellt und über 4000 Masken produziert, die wir bewusst Gesundheitseinrichtungen in Biedenkopf zur Verfügung stellen", so Matthias Henkel, Geschäftsführer der FKM. Der DRK-Kreisverband hat von der Hollingsworth & Vose GmbH, einem Hersteller von hochentwickelten Materialien für Filtrations-, Batterie- und Industrieanwendungen mit Niederlassung in Hatzfeld eine Spende über Filterpapier erhalten.

DRK übernimmt

die Endmontage

Beim DRK werden die Filter passgenau geschnitten, die Maskenrohlinge mit diesen bestückt, Gummibänder montiert und die Passform optimiert.Vor dem Einsatz werden die Masken in der eigenen Zentralsterilisation aufbereitet. Nach dem Gebrauch der Masken werden die Filter entsorgt und die Masken erneut im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) gereinigt und thermisch desinfiziert.

"Da die Masken keine offizielle Zulassung als Medizinprodukt haben, stellen wir sie unseren Mitarbeitern für den privaten Gebrauch zur Verfügung und betrachten sie als Notvorrat, sollte die Belieferung mit zugelassenen FFP2 Masken weiterhin schwierig bleiben", ergänzt die Vorstandsvorsitzende des DRK, Cornelia Bönnighausen.