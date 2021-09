Flurbereinigung für Eckelshäuser Ortsumgehung soll im Oktober starten

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN - Der nächste Schritt in Richtung Eckelshäuser Ortsumgehung steht kurz bevor. Voraussichtlich im Oktober startet das Amt für Bodenmanagement Marburg das Flurbereinigungsverfahren für den Neubau der B62-Trasse rund um Eckelshausen.

Beim Flurbereinigungsverfahren geht es darum, das Bauprojekt möglichst konfliktarm umzusetzen. Es geht darum, die nötigen Flächen für die neue Bundesstraßen-Trasse bereitzustellen. Dabei wird aber unvermeidbar sein, dass die neue 2,7 Kilometer lange Straße bisher vorhandene Wege, Wasserläufe und Felder zerschneidet. Das hat Folgen für Grundstückseigentümer und für die Allgemeinheit. Ziel des Flurbereinigungsverfahrens ist es, entstehende Verluste auszugleichen - etwa durch Entschädigungen oder Flächentausch.

Zusätzlich kann das Flurbereinigungsverfahren genutzt werden, um die Agrar-Struktur rund um Eckelshausen zu verbessern. Möglich ist beispielsweise die Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen, um den Eigentümern die Bewirtschaftung zu erleichtern. Auch das Wege- und Gewässernetz kann mit der Flurbereinigung optimiert werden.

Die Abgrenzung des Gebietes, in dem die Flurbereinigung umgesetzt werden soll, steht nun fest, wie das Amt für Bodenmanagement Marburg mitteilt. Über die Auswirkungen und die Bedeutung des Flurbereinigungsverfahrens für die Grundstückseigentümer in diesem Gebiet werde derzeit aufgeklärt.

Informationen zum Verahrensablauf gibt es auch im Internet auf hvbg.hessen.de/UF2633 Informationen. Weitere Fragen richten Interessierte telefonisch oder per Mail bis zum 17. September an Verfahrensleiter Stephan Dietrich-Eckhardt, Telefon 0 64 21 - 38 73 32 17, E-Mail: stephan.dietrich-eckhardt@hvbg.hessen.de, oder an Sachbearbeiterin Anna-Lena Zimmer, Telefon 06421 38733379, E-Mail: annalena.zimmer@hvbg.hessen.de.