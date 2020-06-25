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Donnerstag, 25.06.2020 - 19:00
2 min

Förderverein bietet Hilfe fürs Lahnauenbad an

Der Förderverein des Lahnauenbads in Biedenkopf will auch nach den Vorarbeiten für den Saisonstart helfen.

Der Förderverein hat die stachelige Weißdornhecke neben dem Hauptbecken im Lahnauenbad durch eine Hainbuchenhecke ersetzt. Foto: Sascha Valentin

Der Förderverein hat die stachelige Weißdornhecke neben dem Hauptbecken im Lahnauenbad durch eine Hainbuchenhecke ersetzt. Foto: Sascha Valentin

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