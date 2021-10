Fotografische "Eisenbahnreise" durch Aar- und Salzbödetal

HERBORN - Der 2022er-Kalender des Herborner Eisenbahnvereins ist fertig. Die mittlerweile 15. Ausgabe des Kalenders "Eisenbahnreise zwischen Lahn und Dill" steht diesmal unter dem Thema "Die Aar-Salzböde-Bahn".

Der Kalender geht auf die Geschichte der Aar-Salzböde-Bahn genannten Strecke von Herborn nach Niederwalgern ein. Zu sehen sind 13 alte Farbfotos aus Herborn, Burg, Herbornseelbach, Bischoffen, Übernthal, Hartenrod, Gladenbach, Lohra, Damm und Niederwalgern. Neben dem Dampfbetrieb wird auch der Dieselbetrieb auf der Aar-Salzböde-Bahn zwischen 1970 und 2001 dargestellt. Der Kalender ist im Format DIN A3 und DIN A4 erhältlich.

Der kleine kostet 10,90 Euro und der große 15,90 Euro

Im Sortiment des Vereins ist außerdem ein Kalender zu "Dampf in aller Welt": Er widmet sich dem Dampfbetrieb zwischen den Jahren 1961 und 1982 aus der Perspektive des Eisenbahnfotografen und Buchautors Dusty Durrant in den Ländern Südafrika, Peru, Brasilien, Simbabwe, Bulgarien, Ungarn, Deutschland, Rumänien und der Türkei. Diese Auflage ist in DIN A3 erhältlich.

Beide Kalender kosten in den Größen DIN A3 15,90 Euro und in DIN A4 10,90 Euro. Erhältlich sind sie in Herborn in der Schloss-Buchhandlung und bei der Tourist-Info im Stadtmarketingbüro im Bahnhof, in Dillenburg in der Buchhandlung "Rübezahl", in Haiger bei "Kleeblatt - Inhouse Flohmarkt", in Ewersbach bei Ernst Groos "idee+spiel" und in Biedenkopf in der Buchhandlung Stephani. Man kann sie auch beim Eisenbahnverein unter Telefon 0 27 72-4 22 17 bestellen oder online auf www.hev-herborn.de