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Sonntag, 09.08.2020 - 07:00
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Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses wieder geöffnet

Im September soll feststehen, was zur Behebung der Schäden im Hallenbad des Biedenkopfer Bürgerhauses getan werden muss.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses sind seit Ende Juli wieder geöffnet. Archivfoto: Susan Abbe

Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses sind seit Ende Juli wieder geöffnet. Archivfoto: Susan Abbe

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Fotos
Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses sind seit Ende Juli wieder geöffnet. Archivfoto: Susan Abbe

Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses sind seit Ende Juli wieder geöffnet. Archivfoto: Susan Abbe

Der Beton bröckelt, der Stahl rostet: Fachleute untersuchen, was zur Behebung der Schäden im Hallenbad getan werden muss. Archivfoto: Hartmut Bünger

Der Beton bröckelt, der Stahl rostet: Fachleute untersuchen, was zur Behebung der Schäden im Hallenbad getan werden muss. Archivfoto: Hartmut Bünger

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