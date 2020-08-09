Sonntag,
09.08.2020 - 07:00
1 min
Foyer und Saal des Biedenkopfer Bürgerhauses wieder geöffnet
Im September soll feststehen, was zur Behebung der Schäden im Hallenbad des Biedenkopfer Bürgerhauses getan werden muss.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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