Montag,
30.03.2020 - 15:50
2 min
Freibad und Sackpfeife bleiben vorerst zu
Wegen der Corona-Pandemie muss die Stadt Biedenkopf den Saisonstart der Freizeiteinrichtungen verschieben. Wann der Betrieb losgehen kann, weiß im Moment niemand.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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