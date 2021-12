Fritz Schlagowsky erhält den Ehrentitel "Stadtältester"

Fritz SchlagowsykFoto: SPD Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Die Stadt Biedenkopf hat Fritz Schlagowsky den Ehrentitel "Stadtältester" verliehen. Schlagowsky hat sich seit mehr als 20 Jahren als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker für seine Stadt engagiert. Er gilt als Biedenkopfer SPD-Urgestein. Kurz nach der Preisverleihung kündigte Schlagowsky an, dass er sich 2022 aus privaten Gründen aus der Biedenkopfer Politik verabschieden wird.

Bürgern, die mindestens 20 Jahre lang als Stadtverordnete, Ehrenbeamte oder Ortsvorsteher im Einsatz sind, können in Biedenkopf mit der Ehrenbezeichnung "Stadtältester" ausgezeichnet werden. Fritz Schlagowsky erfüllt diese Voraussetzung. Seit September 2001 war er ununterbrochen Mitglied der Biedenkopfer Stadtverordnetenversammlung. Seit 2006 gehört er zudem ununterbrochen dem Parlamentsausschuss für Jugend und Soziales an, den er auch zwei Wahlperioden lang leitete. Darüber hinaus ist Schlagowsky seit 2011 im Kernstadt-Ortsbeirat aktiv; von 2011 bis 2016 war er Ortsvorsteher in Biedenkopf.

Schlagowsky legt wegen Umzug die Mandate nieder

"Ein politisches Ehrenamt fordert in besonderem Maße Durchhaltevermögen, denn Erfolg, Niederlage und manchmal auch Frust liegen nicht selten nahe beieinander", sagte Bürgermeiser Joachim Thiemig, der die Laudatio auf Schlagowsky hielt. Ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker leisteten unverzichtbare für die Stadt und hätten oftmals schwierige und unangenehme Entscheidungen zu treffen. Er freue sich, Schlagowsky für seine Mühen und sein langjähriges Engagement zu danken, sagte Thiemig. Der Einsatz für die Kernstadt habe Schlagowsky bis heute immer ganz besonders am Herzen gelegen, sagte der Bürgermeister. "Dein Einsatz für unsere Stadt hat Früchte getragen."

Fritz Schlagowsky bedankte sich für die Ehrung und für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit im Parlament. Es sei eine Besonderheit der Biedenkopfer Stadtverordnetenversammlung, dass über die Fraktionsgrenzen hinweg und freundschaftlich zusammengearbeitet werde. Es habe natürlich auch Rückschläge gegeben, sagte Schlagowsky- Persönlich geschmerzt habe es ihn, als sein langjähriger Fraktionskollege Manfred Bäcker vor gut einem Jahr die SPD-Fraktion verlassen habe und dann zur Kommunalwahl mit der neuen Wählergruppe ZfB angetreten sei. "Da ging eine Tür zu", sagte Schlagowsky. Zugleich hätten sich danach aber auch wieder ganz viele neue Türen geöffnet, erklärte der SPD-Politiker. Nicht nur mit der ZfB, sondern auch in den anderen Fraktionseien nach der Kommunalwahl 2021 viele neue Gesichter ins Parlament eingezogen. "Wir alle gestalten hier die Zukunft für Biedenkopf", sagte Schlagowsky mit Blick darauf, dass auch die neue Stadtverordnetenversammlung einen sachlichen, freundschaftlichen Umgangston gefunden habe.

Kurze Zeit später teilte Fritz Schlagowsky dann in der letzten Kernstadt-Ortsbeiratssitzung an, dass er zum Jahreswechsel aus Biedenkopf nach Dautphetal umziehen werde. Ab Januar 2022 werde er als Einwohner in Dautphetal gemeldet sein. Deshalb müsse er dann auch seine politischen Mandate im Parlament und im Ortsbeirat niederlegen, sagte Schlagowsky und dankte den anderen Ortsbeiratsmitgliedern für die Zusammanrbeit.