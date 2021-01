Fründt will "gegen rechte Feinde der Demokratie streiten"

Neben der Rede der Landrätin gab es im Rahmen des digitalen Neujahrsempfangs verschiedene Angebote zum Anklicken: Der Jahresrückblick wurde als Bildershow gezeigt, und bei den "Gesichtern des Ehrenamts" war die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements im Kreis zu sehen: Zum Beispiel mit der Biedenkopfer Werbegemeinschaft Treffpunkt, der Fundgrube der Gladenbacher Flüchtlingshilfe oder dem Weltladen in Gladenbach.

Im Anschluss an die Rede konnten die Teilnehmer des Empfangs in drei Chaträumen Fragen stellen und diskutieren. Dabei ging es unter anderem um Verkehr und Direktvermarktung

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Musikensemble des Hessischen Landestheaters, der Jazz-Combo "Gerhard-Reuß-Müller-Trio" und dem Jazz-Trio "Bloody Merry".

Die Kreisverwaltung hat ein positives Fazit aus dem ersten digitalen Neujahrsempfang gezogen. "In Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen sind Empfänge und Zusammenkünfte in den bislang gewohnten Formen aus gutem Grund nicht möglich. Dennoch wollte der Kreis in Anlehnung an die traditionellen Neujahrsempfänge ein Format anbieten, mit dessen Hilfe sich Interessierte informieren und auch mit Fachleuten der Verwaltung in einen direkten Austausch treten können", erklärte Kreissprecher Stephan Schienbein.

Auch Landrätin Kirsten Fründt äußerte sich positiv. "Wir sind sowohl mit dem technischen Ablauf als auch mit der inhaltlichen Gestaltung unseres digitalen Neujahrsempfangs sehr zufrieden. Es war eine spannende Herausforderung und eine ausgesprochen interessante Erfahrung, ein solches Online-Angebot zu produzieren - es war eine gelungene Premiere."

Interessierte können sich den digitalen Neujahrsempfang auf der Website des Kreises unter www.marburg-biedenkopf.de ansehen. Dort ist auch die Rede der Landrätin zum Nachlesen zu finden.