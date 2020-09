5 min

Funktioniert ein "Temporäres Badeverbot" am Perfstausee?

Wie der Perfstausee ist auch der Baldeneysee in in Essen zeitweise mit Keimen belastet. Anders als bei dem Breidensteiner See gibt es aber dennoch eine Badestelle. Wie kommt das?

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf