Für viele Hinterländer wird es ein Fest ohne Gottesdienst

Obwohl Gottesdienste weiterhin erlaubt sind, hat eine Reihe von Kirchengemeinden die geplanten Weihnachtsgottesdienste am Freitag abgesagt. Folgende Meldungen haben uns bislang erreicht; weitere Nachrichten aus Freikirchen oder katholischen Gemeinden lagen nicht vor:

Gladenbach: Die evangelischen Kirchengemeinden im Nachbarschaftsraum Gladenbacher Land (Gladenbach, Weidenhausen, Mornshausen, Runzhausen, Erdhausen, Diedenshausen) verzichten bis einschließlich 10. Januar auf Präsenzgottesdienste und -veranstaltungen. Alle geplanten und im Gemeindebrief angekündigten Gottesdienste an den Weihnachtstagen, zum Jahreswechsel und zu Beginn des neuen Jahres entfallen. Am Sonntag wird es, außer in Weidenhausen, keine Adventsgottesdienste und Dorfweihnachten geben.

Biedenkopf: In der evangelischen Stadtkirche finden ab dem 4. Advent bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste mehr statt. Die Kirchengemeinde Eckelshausen verzichtet ab dem 4. Advent ebenfalls auf Präsenzgottesdienste, also auch an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen. Online-Gottesdienste gibt es unter www.ev-kirche-web.de.

Dautphetal: Die evangelischen Christen in Buchenau wollten ihren Gottesdienst an Heiligabend am Pfeiffers Hof in Elmshausen feiern, die Christmette später an einem anderen Ort in Buchenau. Geplant sind nun Online-Übertragungen der beiden Gottesdienste, ohne Präsenz der Gemeindemitglieder.

Steffenberg: In der evangelischen Kirchengemeinde Obereisenhausen entfällt der Präsenzgottesdienst am 4. Advent. Alternative ist ein Hausgottesdienst, der bei Pfarrerin Stegmann unter 0 64 64-2 37 bestellt werden kann.

Breidenbach: In der evangelischen Kirchengemeinde Breidenbach (mit Kleingladenbach) entfallen alle Präsenzgottesdienste bis mindestens 10. Januar. Dies betrifft auch die Allianzgebetswoche. Für Heiligabend und alle Sonntage gibt es CDs oder DVDs, die bei Pfarrer Nüßlein (064 65-9 11 14 95 oder 01 72-9 24 71 81) bestellt werden können.