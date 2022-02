Fußgänger laufen auf Fahrbahn

Die Anlieger der Oostduinkerker Straße weisen Ortsvorsteher Heinz Olbert (l.) auf die gefährliche Situation an der Abzweigung der Straße "Zum Schloss" hin. Eine Hecke auf der einen und die Mauer auf der anderen Seite verhindern, dass Fußgänger den Autos in diesem Bereich ausweichen können und ungeschützt auf der Straße laufen müssen. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF - Von einer untragbaren Situation und einer ernsthaften Gefahr sprechen die Anlieger der Oostduinkerker Straße bei der Zufahrt zu ihrem Wohngebiet durch die Straße "Zum Schloss". Denn der Bereich nach der Abzweigung von der Kottenbacher Straße sei nicht nur zu wenig ausgeleuchtet - es bestehe für Fußgänger auch keinerlei Möglichkeit, den Autos auszuweichen.

Neue Stützmauer

verschärft die prekäre Lage

Die eine Straßenseite wird von einer Hecke begrenzt, die andere von einer Stützmauer, die die Stadt neu gesetzt hat. "Mir ist es schon passiert, dass ich hier entlanggegangen bin und plötzlich zwischen zwei Autos stand", berichtet Detlef Lang den Vertretern des Ortsbeirats bei einer Ortsbesichtigung.

Dabei hätte die Stadt Chancen gehabt, die Situation zu entspannen, wenn sie die Mauer einfach ein Stück weiter nach hinten Richtung des Hangs gesetzt hätte. Dann hätte zumindest ein kleiner Gehwegstreifen angelegt und eine Straßenlampe in diesem Bereich installiert werden können, so Lang.

Auf der anderen Straßenseite sieht es nicht besser aus. Bei der dortigen Hecke handele es sich um eine Ausgleichsmaßnahme für ein anderes Bauprojekt aus der Vergangenheit, sagte Ortsvorsteher Heinz Olbert. Deswegen könne die Hecke nicht einfach entfernt werden. "Allerdings sollte geprüft werden, ob es nicht möglich ist, dafür eine andere Ausgleichsmaßnahme durchzuführen", regte Olbert an. Die Lösung für das Problem, die ihm seitens des Bauamtes mitgeteilt wurde, kommt weder für den Ortsvorsteher, noch für die Anlieger in Frage. Sie bestünde in einer Treppe, die von der Kottenbachstraße zur Oostduinkerker Straße führen soll.

Eine solche Alternative helfe weder den älteren Menschen noch Rollstuhlfahrern oder Rollatornutzern, stellten sie übereinstimmend fest. Der Ortsbeirat stellt sich deswegen auf die Seite der Anlieger und fordert zumindest einen einseitigen Gehweg in dem betreffenden Bereich.

Mindestens aber müsste eine, wenn nicht gar nicht gar zwei Straßenlampen dort gesetzt werden, betonte Olbert weiter. Denn momentan betrage der Anstand zwischen den beiden vorhandenen Laternen in diesem Bereich 80 Meter. Das sei deutlich weniger, als es etwa eine entsprechende EU-Richtlinie vorsehe. Darin wird ein Abstand von 40 Metern, bei kürzeren Lampenmasten, wie sie in Biedenkopf verwendet werden, sogar nur von 25 Metern vorgeschlagen.