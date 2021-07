FV Wallau Ziel von Einbrechern?

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-WALLAU - Durchtrennte Kabel der Überwachungskameras, Manipulationen an einer Außensteckdose sowie entfernte Schrauben an zwei Fenstergittern deuten auf einen Einbruchsversuch in das Vereinsheim des FV Wallau hin. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen Mittwoch, 7. Juli, spätnachmittags, und Donnerstagvormittag, 8. Juli, auf oder in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Hinweise an die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.